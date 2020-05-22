Пять вещей, которые не должны храниться в ванной комнате

У многих людей в ванной комнате хранятся вещи, которым там не место. Они могут нести потенциальную угрозу и во влажной среде быстро терять свои свойства. О каких вещах идет речь?



Полотенца

Казалось бы, полотенце - это именно та вещь, которая должна быть под рукой, когда вы принимаете ванну или умываетесь. Но влажная и теплая среда идеально подходит для размножения бактерий, и в данном случае ею как раз и выступает влажное полотенце.

Декоративная косметика

Определите правильное место, где должна храниться ваша косметика, и это не должна быть ванная комната. Бьюти-средства должны находиться в сухом и прохладном месте, тогда они дольше вам прослужат и не потеряют своих свойств. А вот при повышенной влажности они могут быстрее испортиться.

Зубные щетки

Этот предмет личной гигиены нельзя хранить в совмещенных санузлах. Дело в том, что на зубной щетке могут оседать вредные бактерии, которые поднимаются в воздух при смывании унитаза. Лучше храните средства личной гигиены в специальных футлярах или косметичке.

Ножницы и бритвенные станки

Если вы хотите продлить срок использования бритвенных станков, то не стоит хранить их в ванной. Влажность окисляет металлические лезвия, делая их менее острыми.

Расчески

Если хотите сохранить волосы красивыми и здоровыми, тогда не оставляйте в ванной свои расчески. Они также могут стать рассадником бактерий, а еще из-за повышенной влажности на расческе может образоваться плесень.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, где в ванной комнате самое грязное место.

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