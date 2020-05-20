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Кроссовки Майкла Джордана продали за $560 тысяч на аукционе

Проданы первые красно-черные Air Jordan титулованного баскетболиста

сегодня, 13:40
Автор:

• Антон Корнилов

Кроссовки Майкла Джордана продали за $560 тысяч на аукционе

Первые красно-черные кроссовки Air Jordan титулованного баскетболиста и одного из самых популярных представителей Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана продали за 560 тысяч долларов на аукционе под названием Sothebys. Об этом сообщили в пресс-службе аукциона на официальном сайте.

По словам представителей аукциона, это самый дорогой проданный лот с обувью в истории Sothebys. Примечательной особенностью красно-черных кроссовок Air Jordan стал автограф самого Майкла Джордана.

Кроссовки легендарного баскетболиста начали продавать со стартовой цены лота в 150 тысяч долларов. Обувь была создана в 1984 году и стала ключевой для бренда Air Jordan от компании Nike. Майкл Джордан вышел на площадку в дебютном для него баскетбольном сезоне 1984-1985 годов за команду Chicago Bulls, а также шесть раз выиграл титул в Национальной баскетбольной ассоциации.

В апреле 2020 года на аукционе была продана майка Майкла Джордана за 216 тысяч долларов.

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Источник: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/the-one-mjs-air-jordan-1s/michael-jordans-game-worn-1985-player-sample-air
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