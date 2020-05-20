Кроссовки Майкла Джордана продали за $560 тысяч на аукционе

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Первые красно-черные кроссовки Air Jordan титулованного
баскетболиста и одного из самых популярных представителей Национальной
баскетбольной ассоциации Майкла Джордана продали за 560 тысяч долларов на
аукционе под названием Sotheby’s. Об этом сообщили в
пресс-службе аукциона на официальном сайте.
По словам представителей аукциона, это самый дорогой
проданный лот с обувью в истории Sotheby’s.
Примечательной особенностью красно-черных кроссовок Air Jordan стал
автограф самого Майкла Джордана.
Кроссовки легендарного баскетболиста начали продавать со
стартовой цены лота в 150 тысяч долларов. Обувь была создана в 1984 году и
стала ключевой для бренда Air Jordan от компании Nike.
Майкл Джордан вышел на площадку в дебютном для него баскетбольном сезоне
1984-1985 годов за команду Chicago Bulls,
а также шесть раз выиграл титул в Национальной баскетбольной ассоциации.
В апреле 2020 года на аукционе была продана майка Майкла
Джордана за 216 тысяч долларов.
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