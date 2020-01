Cartier выпустили фильм ко Дню святого Валентина

Один из самых выдающихся ювелирных домов Франции Cartier презентовал кинокартину, приуроченную ко Дню всех влюбленных. Так, известная марка опубликовала короткометражный фильм под названием How Far Would You Go For Love ("Как далеко вы бы пошли за любовью") на своем официальном YouTube-канале. Известно, что продолжительность мини-фильма от Cartier - всего 61 секунда. Сюжет видеоролика разворачивается вокруг влюбленной парочки, которая отправилась в романтическое путешествие, и чьи чувства и привязанность с годами становятся только крепче.

Стоит отметить, что в качестве режиссера короткометражного фильма выступил 58-летний французский продюсер и сценарист Седрик Клапиш. К слову, кинорежиссеру принадлежат такие известные культовые фильмы как "Красотки" (1998 год) и "Испанка" (2002 год).





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что линейка модной одежды Marc Jacobs выпустили капсульную коллекцию ко Дню святого Валентина. Известно, что в создании новой коллекции футболок участвовали друзья Марка Джейкобса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!