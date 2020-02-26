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Модельеры выпустили коллекцию кружевного белья для мужчин

В новой коллекции мужчинам есть из чего выбрать

сегодня, 12:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Модельеры выпустили коллекцию кружевного белья для мужчин

Австралийская компания HommeMystere решила выделиться среди других брендов на рынке нижнего белья и представила необычную новинку для мужчин. Модельеры презентовали коллекцию, куда вошли кружевные боди, трусики и бюстгальтеры для представителей сильного пола. Об этом сообщается на официальном сайте компании в Instagram.

Дизайнеры сообщают, что такое белье подойдет мужчинам, которые хотят всегда ощущать комфорт и стиль. Помимо того, что коллекция изготовлена из кружева и шелка, которые идеально подходят к телу, такое белье поддерживает и мужское здоровье.

Австралийский бренд выпустил разные виды трусов, бюстгальтеров и кружевных боди с расширенной размерной сеткой. Стоимость такого подарка для мужчин составляет от 18 до 30 долларов.  Модельеры уверены, что такое белье понравится не только мужчинам, но и их вторым половинкам.

Напомним, ученые из Бельгии выяснили, какая ткань лучше всего подходит для спортивной одежды.

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