Модельеры выпустили коллекцию кружевного белья для мужчин

Австралийская компания HommeMystere решила выделиться среди других брендов на рынке нижнего белья и представила необычную новинку для мужчин. Модельеры презентовали коллекцию, куда вошли кружевные боди, трусики и бюстгальтеры для представителей сильного пола. Об этом сообщается на официальном сайте компании в Instagram.

Дизайнеры сообщают, что такое белье подойдет мужчинам, которые хотят всегда ощущать комфорт и стиль. Помимо того, что коллекция изготовлена из кружева и шелка, которые идеально подходят к телу, такое белье поддерживает и мужское здоровье.

Австралийский бренд выпустил разные виды трусов, бюстгальтеров и кружевных боди с расширенной размерной сеткой. Стоимость такого подарка для мужчин составляет от 18 до 30 долларов. Модельеры уверены, что такое белье понравится не только мужчинам, но и их вторым половинкам.

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