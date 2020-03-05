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Обувной бренд Jimmy Choo создал коллекцию косметики

Это будет первая бьюти-линейка бренда

сегодня, 18:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Обувной бренд Jimmy Choo создал коллекцию косметики

Популярный британский бренд Jimmy Choo, который специализируется на производстве обуви, аксессуаров и парфюмерии, решил покорить рынок косметики и выпустил свою бьюти-линейку. Об этом сообщает издание 23-59.

В дебютную коллекцию косметики вошли помады в 10 оттенках, 8 цветов лаков для ногтей и 6 новых духов. Все новинки имеют чрезвычайно красивый дизайн, ведь создатели пытались сделать косметику настоящим украшением туалетного столика.

Помады помещены в золотистые футляры, украшенные сферами, а лаки для ногтей продаются в стеклянных многогранных бутылках. Кстати, новые средства имеют еще и легкий аромат парфюма Iris Crush, основанный на нотах ириса и фрезии. Также в линейку вошли парфюмы I Want Oud и Amber Kiss

Известно, что приобрести новинку пока можно только в лондонском универмаге Harrods.

Напомним, что Amazon и eBay обвинили в продаже косметики с содержанием ртути.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярная американская певица Селена Гомес запускает собственную линию косметики.


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Источник: https://23-59.ua/jimmy-choo-stvoryly-debyutnu-kolekcziyu-kosmetyky/
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