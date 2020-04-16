Гигантские пауки, невесты и чудовища: ТОП самых безумных “медицинских” масок в мире

Пока в мире бушует коронавирус, а защитные маски зачастую оказываются в дефиците, креативщики выкладывают фото в Сеть в необычных образах. Медицинскими такие маски назвать тяжело, впрочем, главную - защитную - функцию они все же выполняют. Гигантские скорпионы, чудища и гламурные аксессуары в стразах - чего только не придумывают люди во всем мире, чтобы защитить себя и удивить других.

Мы сообщали о том, что ученые со всего мира пришли к выводу, что существует пять потенциально опасных мест, где можно подхватить коронавирус во время карантина. Так, на первом месте находится аптека, куда люди приходят с симптомами заболевания. Медики говорят, что патогены вируса долго живут на поверхности и в воздухе после кашля и чиханья. Поэтому ходить в аптеку лучше всего сразу после открытия, когда там меньше всего покупателей. Второе место в топе занимает магазин, куда лучше не входить без маски. Обрабатывать руки нужно и перед покупками, и после того, как вы рассчитались на кассе и поставили тележку. В топе опасных мест - мусорки, заправки и прогулка с животными.

Также мы писали, что известный украинский педиатр и инфекционист Евгений Комаровский советует не носить кольца в период пандемии.

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