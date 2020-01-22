Дуэйн «Скала» Джонсон объявил о начале съемок нового фильма

Известный американский актер, звезда фильмов "Джуманджи" и "Спасатели Малибу" Дуэйн "Скала" Джонсон анонсировал съемки нового боевика. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Новый фильм с участием Дуэйна будет называться "Красное уведомление", его премьера состоится на стриминговой платформе Netflix, но точной даты релиза пока нет. Известно, что режиссировать работу будет Роусон Маршалл Тербер, известный по фильмах "Полтора шпиона" и "Небоскреб", главные роли в которых сыграл "Скала".

Джонсон намекнул, что в новом комедийном боевике сыграет офицера полиции, главной задачей которого станет розыск международного преступника, специализирующегося на краже произведений исскуства.

В фильме также принимают участие: Райан Рейнольдс ("Дэдпул", "Шестеро вне закона") и Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Форсаж").





Напомним, что вышел трейлер нового приключенческого фильма "Круиз по джунглям" со "Скалой" Джонсоном.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появился трейлер супергеройского боевика "Бладшот", где главную роль сыграл Вин Дизель.

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