Стало известно, когда выйдет продолжение «Капитана Марвел»

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Всемирно известная киностудия Marvel приступила к работе над второй частью супергеройского фильма "Капитан Марвел". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Известно, что сиквел находится на ранней стадии разработки, и сейчас студия ищет нового режиссера-женщину для съемок второй части. Продолжение для блокбастера должна написать сценаристка Меган МакДоннелл, с ней ведутся финальные переговоры. Сама же премьера фильма "Капитан Марвел 2" запланирована на 2022 год.
Инсайдер сообщает, что действия картины будут происходить в наши дни, а вот вернется ли к главной роли Бри Ларсон – остается в тайне.
Напомним, что первая часть фильма "Капитан Марвел" вышла на большие экраны в 2019 году и заработала в мировом прокате более миллиарда долларов. Но кинокритики оставили о фильме смешанные отзывы, подчеркнув, что он слишком посредственный.
Напомним, что кинокомпания Warner Bros. планирует выпустить анимационный мини-сериал по мотивам супергеройского блокбастера "Аквамен".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новая комедия "Доктор Дулиттл" может оказаться самым провальным фильмом 2020 года.
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