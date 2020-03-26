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Назван самый популярный сериал на Netflix во время карантина

Премьера сериала состоялась еще в 2005 году

сегодня, 14:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Назван самый популярный сериал на Netflix во время карантина

Скоротать будни в период карантина помогают сериалы. Так, американская стриминговая платформа Netflix решила узнать, какая кинолента пользуется у зрителей наибольшим спросом. Об этом сообщает издание Variety.

Оказывается, что самым популярным стал комедийный сериал "Офис", который будут транслировать на сервисе до конца текущего года. Эта кинолента снята в стиле псевдодокументалистики, рассказывает о смешной, а порой трогательной жизни сотрудников одного офиса. За три недели этот сериал посмотрели 200 тысяч зрителей. 

Известно, что "Офис" стартовал в 2005 году, а главную роль в нем исполнил Стив Карел, известный по фильмах "Эван Всемогущий", и "Эта дурацкая любовь". Последняя серия кинокартины вышла в 2013 году, но сериал продолжает быть актуальным. 

Напомним, что украинская телеведущая Екатерина Осадчая посоветовала своих подписчикам сериалы, которые помогут отвлечься от коронавируса и насладиться отдыхом дома.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие новые сериалы стартовали в марте 2020 года.


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Источник: https://variety.com/2020/tv/news/netflix-ratings-amazon-prime-the-office-schitts-creek-1203536945/
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