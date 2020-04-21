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Премьеры «Бэтменa» и «Шaзaмa 2» перенесли на несколько месяцев

Перенос фильмов стал вынужденной мерой

сегодня, 15:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Премьеры «Бэтменa» и «Шaзaмa 2» перенесли на несколько месяцев

Известная кинокомпания Warner Bros. вынуждена перенести премьеры нескольких своих новинок в связи с пандемией коронавируса, которая временно приостановила киноиндустрию. Об этом сообщает издание Deadline.

Планируется, что новый "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет на большие экраны 1 октября следующего года, а не в июне, как планировалось ранее. Из-за коронавируса пришлось также перенесли премьеру второй части супергеройского фильма "Шазам", которая была назначена на 1 апреля 2021 года. Теперь же поклонникам придется ждать до ноября следующего года.

А вот фэнтези-фильм "Флеш" выйдет на один месяц раньше, чем планировалось. Кинолента выйдет в прокат 2 июня 2022 года. 

Помимо этого, в ноябре текущего года зрители должны были увидеть фильм "Король Ричард", но из-за сложившейся ситуации, премьеру придется ждать до ноября 2021 года. 

Напомним, премьеру "Стражей Галактики 3" не будут переносить из-за пандемии коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новую часть "Форсажа" пришлось перенести за месяц до старта премьеры.



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Источник: https://deadline.com/2020/04/the-batman-sopranos-prequel-tom-elvis-presley-movie-warner-bros-release-dates-changes-coronavirus-1202912605/
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