Не «Гарри Поттер»: Джоан Роулинг назвала любимые фильмы

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54-летняя писательница Джоан Роулинг, наиболее известная как автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере, поделилась списком любимых фильмов.
На своем аккаунте в Twitter знаменитость опубликовала ТОП-5 лучших, по ее мнению, кинолент.
Первую строчку заняла трагикомедия "Квартира". Это черно-белый фильм, рассказывающий трогательную лирическую историю отношений простого клерка и девушки-лифтерши, работающих в одной фирме.
На втором месте оказалась кинокартина "Зодиак". Этот фильм основан на реальных событиях расследования дела о серийном убийце, известном под псевдонимом "Зодиак", который наводил ужас на жителей Сан-Франциско.
В тройку лидеров попала и культовая криминальная драма "Крестный отец". Сага повествует о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне.
Далее в списке фильм "В джазе только девушки". Действия киноленты разворачиваются в конце 20-х годов в США, когда в стране царил сухой закон, а на улицах бесчинствовали гангстеры.
И на пятом месте оказался псевдодокументальный фильм "Это — Spinal Tap!". Картина повествует о нескольких месяцах из жизни рок – группы, которой не существует.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фильм определен лучшим для домашнего просмотра.
The Apartment— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 21, 2020
Zodiac
The Godfather
Some Like It Hot
This Is Spinal Tap#FivePerfectMovies
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