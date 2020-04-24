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Не «Гарри Поттер»: Джоан Роулинг назвала любимые фильмы

Джоан Роулинг приняла участие в челлендже #FivePerfectMovies

сегодня, 10:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Не «Гарри Поттер»: Джоан Роулинг назвала любимые фильмы

54-летняя писательница Джоан Роулинг, наиболее известная как автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере, поделилась списком любимых фильмов.  

На своем аккаунте в Twitter знаменитость опубликовала ТОП-5 лучших, по ее мнению, кинолент. 

Первую строчку заняла трагикомедия "Квартира". Это черно-белый фильм, рассказывающий трогательную лирическую историю отношений простого клерка и девушки-лифтерши, работающих в одной фирме.

На втором месте оказалась кинокартина "Зодиак". Этот фильм основан на реальных событиях расследования дела о серийном убийце, известном под псевдонимом "Зодиак", который наводил ужас на жителей Сан-Франциско.

В тройку лидеров попала и культовая криминальная драма "Крестный отец". Сага повествует о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне.

Далее в списке фильм "В джазе только девушки". Действия киноленты разворачиваются в конце 20-х годов в США, когда в стране царил сухой закон, а на улицах бесчинствовали гангстеры.

И на пятом месте оказался псевдодокументальный фильм "Это — Spinal Tap!". Картина повествует о нескольких месяцах из жизни рок – группы, которой не существует.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фильм определен лучшим для домашнего просмотра.


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