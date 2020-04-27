Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.04.2020

BTC/USD

7708.77

ETH/USD

193.98

LTC/USD

43.97

НБУ 27.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Netflix хватит контента как минимум до конца 2020 года
НОВОСТИ Все новости

Netflix хватит контента как минимум до конца 2020 года

Аудитория онлайн-кинотеатров стремительно растет на фоне закрытия обычных кинотеатров

сегодня, 18:52
Автор:

• Антон Корнилов

Netflix хватит контента как минимум до конца 2020 года

В стриминговом онлайн-сервисе Netflix сообщили, что нового контента компании хватит как минимум до конца 2020 года, поэтому их подписчикам на карантине не стоит беспокоиться о нехватке фильмов и сериалов. Об этом сообщили в издании The Verge.

Директор по контенту Netflix Тед Сарандос рассказал, что почти все сериалы и фильмы сервиса, запланированные на 2020 год, уже сняты и находятся на стадии постпроизводства. Поэтому в компании не планируют переносить график премьер в 2020 году.

Пока голливудские киностудии каждую неделю сообщают о новых переносах дат премьер своих фильмов, а обычные кинотеатры закрыты из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19, аудитория онлайн-кинотеатров стремительно растет.

Netflix снимает свои сериалы задолго до премьеры, потому что выпускает весь сезон сразу. Сейчас у компании в работе около 200 проектов, включая снятые сериалы, фильмы и мультфильмы.

Число платных подписчиков Netflix в первом квартале 2020 года выросло на 15,8 миллиона человек, а общее число подписчиков сервиса по всему миру достигло 183 миллионов человек.

Как сообщал портал "Комментарии", роботы будут доставлять еду британским медикам.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theverge.com/2020/4/22/21231023/netflix-tv-shows-movies-new-2020-pandemic-production-disney-universal-warner-bros-sony
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...