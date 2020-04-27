Netflix хватит контента как минимум до конца 2020 года

В стриминговом онлайн-сервисе Netflix сообщили, что нового контента компании хватит как минимум до конца 2020 года, поэтому их подписчикам на карантине не стоит беспокоиться о нехватке фильмов и сериалов. Об этом сообщили в издании The Verge.

Директор по контенту Netflix Тед Сарандос рассказал, что почти все сериалы и фильмы сервиса, запланированные на 2020 год, уже сняты и находятся на стадии постпроизводства. Поэтому в компании не планируют переносить график премьер в 2020 году.

Пока голливудские киностудии каждую неделю сообщают о новых переносах дат премьер своих фильмов, а обычные кинотеатры закрыты из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19, аудитория онлайн-кинотеатров стремительно растет.

Netflix снимает свои сериалы задолго до премьеры, потому что выпускает весь сезон сразу. Сейчас у компании в работе около 200 проектов, включая снятые сериалы, фильмы и мультфильмы.

Число платных подписчиков Netflix в первом квартале 2020 года выросло на 15,8 миллиона человек, а общее число подписчиков сервиса по всему миру достигло 183 миллионов человек.

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