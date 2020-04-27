Netflix хватит контента как минимум до конца 2020 года

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В стриминговом онлайн-сервисе Netflix сообщили,
что нового контента компании хватит как минимум до конца 2020 года, поэтому их
подписчикам на карантине не стоит беспокоиться о нехватке фильмов и сериалов.
Об этом сообщили в издании The Verge.
Директор по контенту Netflix Тед Сарандос рассказал, что почти
все сериалы и фильмы сервиса, запланированные на 2020 год, уже сняты и
находятся на стадии постпроизводства. Поэтому в компании не планируют
переносить график премьер в 2020 году.
Пока голливудские киностудии каждую неделю сообщают о новых
переносах дат премьер своих фильмов, а обычные кинотеатры закрыты из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19, аудитория онлайн-кинотеатров стремительно растет.
Netflix снимает свои сериалы задолго до премьеры, потому что
выпускает весь сезон сразу. Сейчас у компании в работе около 200 проектов,
включая снятые сериалы, фильмы и мультфильмы.
Число платных подписчиков Netflix в первом квартале 2020 года
выросло на 15,8 миллиона человек, а общее число подписчиков сервиса по всему
миру достигло 183 миллионов человек.
Как сообщал портал "Комментарии", роботы будут доставлять еду британским медикам.
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