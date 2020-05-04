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Премьеру «Джона Уика 4» перенесли: известна новая дата

Джона Уика по-прежнему сыграет Киану Ривз

сегодня, 11:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Премьеру «Джона Уика 4» перенесли: известна новая дата

Кинокомпания Lionsgate перенесла премьеру новой части американского боевика "Джон Уик". Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Известно, что кинолента изначально должна была выйти на экраны 21 мая 2021 года, однако из-за пандемии предпроизводственный этап был приостановлен, а съемки так и не начались. В апреле 2020 года режиссер фильма Чад Стахелски заявил, что дата начала съемок остается неизвестной, а 1 мая компания Lionsgate перенесла премьеру "Джона Уика" сразу на год вперед — 27 мая 2022 года.

Напомним, что фильм является частью франшизы о бывшем наемном убийце, на которого охотятся его враги. В финале "Джона Уика 3" главный герой находит убежище у "Голубиного короля", который объявляет о готовности начать войну против Правления Кланов. Главную роль в киноленте по-прежнему сыграет Киану Ривз.

Напомним, премьеру новой части "Человека-паука" и "Доктора Стрэнджа" перенесли на четыре месяца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что дату выхода "Стражей Галактики 3" не будут переносить из-за коронавируса.


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/lionsgate-sets-new-dates-john-wick-4-spiral-1292904
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