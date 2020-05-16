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Ну и старичок: фанаты выяснили, сколько лет Гомеру Симпсону

Больше вопросов к возрасту Гомера не будет

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ну и старичок: фанаты выяснили, сколько лет Гомеру Симпсону

Культовый американский мультсериал "Симпсоны" не теряет своих позиций с 1989-го года и до сих пор считается одним из самых популярных. Недавно фанаты узнали, сколько же лет исполнилось главному герою киноленты Гомеру Симпсону.

Поклонники обнаружили в четвертом сезоне мультсериала интересный факт: в 16-й серии на пару секунд появляются в кадре водительские права Гомера, где указана дата его рождения - 12 мая 1956 года. Это значит, что главному герою на днях исполнилось 64 года.

И пусть возраст персонажей в подобных мультсериалах не сильно беспокоит зрителей, этот факт все же привлек внимание. На официальной страничке "Симпсонов" в Twitter даже появился пост с поздравлением главного любителя пончиков. 

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Напомним, что новый 32-й сезон "Симпсонов" выйдет на экраны уже осенью 2020 года, несмотря на слухи о закрытии мультсериала. Более того, кинокартина была продлена и на 33-й сезон.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что стриминговый сервис Disney + удалил эпизод "Симпсонов" с участием Майкла Джексона.


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