Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.05.2020

BTC/USD

9461.99

ETH/USD

209.03

LTC/USD

43.83

НБУ 20.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.42

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Леонардо Ди Каприо не получил роль в популярном фильме
НОВОСТИ Все новости

Леонардо Ди Каприо не получил роль в популярном фильме

Появились фото юного Леонардо Ди Каприо из кинопроб

сегодня, 18:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Леонардо Ди Каприо не получил роль в популярном фильме

Стало известно, что 29 лет назад Леонардо Ди Каприо проходил кастинг на роль в приключенческом фильме Стивена Спилберга "Капитан Крюк", но получил отказ. Киностудия режиссера опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с кинопроб юного дарования.

На кадрах видно, как начинающий актер, одетый в джинсы и клетчатую рубашку, выразительно читает сценарий. Возможно, тогда он пробовался на роль одного из Потерянных мальчишек.

Известно, что в фильме 1991 года "Капитан Крюк" был задействован весьма "богатый" актерский состав: Робин Уильямс, Джулия Робертс, Гвинет Пэлтроу, Гленн Клоуз и другие. Правда, кинолента не стала хитом проката, получив смешанные отзывы от кинокритиков.

К слову, несмотря на отказ в этом фильме, Леонардо Ди Каприо все-же удалось поработать с кинорежиссером Стивеном Спилбергом в проекте "Поймай меня, если сможешь".

Напомним, что Ди Каприо и Де Ниро объявили конкурс для фанатов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актер Леонардо Ди Каприо придумал для своего друга и коллеги по фильму "Однажды...в Голливуде" Бэда Питта "неловкое" прозвище.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписыватесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!