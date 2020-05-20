Леонардо Ди Каприо не получил роль в популярном фильме

Стало известно, что 29 лет назад Леонардо Ди Каприо проходил кастинг на роль в приключенческом фильме Стивена Спилберга "Капитан Крюк", но получил отказ. Киностудия режиссера опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с кинопроб юного дарования.

На кадрах видно, как начинающий актер, одетый в джинсы и клетчатую рубашку, выразительно читает сценарий. Возможно, тогда он пробовался на роль одного из Потерянных мальчишек.

Известно, что в фильме 1991 года "Капитан Крюк" был задействован весьма "богатый" актерский состав: Робин Уильямс, Джулия Робертс, Гвинет Пэлтроу, Гленн Клоуз и другие. Правда, кинолента не стала хитом проката, получив смешанные отзывы от кинокритиков.

К слову, несмотря на отказ в этом фильме, Леонардо Ди Каприо все-же удалось поработать с кинорежиссером Стивеном Спилбергом в проекте "Поймай меня, если сможешь".

Напомним, что Ди Каприо и Де Ниро объявили конкурс для фанатов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актер Леонардо Ди Каприо придумал для своего друга и коллеги по фильму "Однажды...в Голливуде" Бэда Питта "неловкое" прозвище.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!