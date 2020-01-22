Леонардо Ди Каприо дал странное прозвище Брэду Питту

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После совместной работы над кинолентой "Однажды…в Голливуде" Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо стали близкими друзьями. А на недавней церемонии SAG Awards-2020 выяснилось, что голливудские звезды дали друг другу прозвища. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.
За свою роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде" Брэд Питт уже получил несколько престижных кинонаград, в отличии от своего коллеги по цеху Ди Каприо. Но этот никак не отразилось на дружеских отношениях знаменитостей. Недавно Питт признался журналистам, что его звездный друг придумал для него "сбивающее с толку" прозвище.
"Он называет меня "любовником". Это немного сбивает с толку, но я как-нибудь с этим смирюсь", - шутливо ответил Брэд Питт.
Также актер поблагодарил Ди Каприо за его поддержку и назвал его непревзойденным актером. К слову, сам Питт называет своего коллегу по инициалам - LDC.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас туриста, который провел в море 11 часов.
Brad Pitt jokes that Leonardo DiCaprio has a romantic nickname for him. #SAGawards pic.twitter.com/dEGUVKw3ZV— Entertainment Weekly (@EW) 20 января 2020 г.
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