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Леонардо Ди Каприо дал странное прозвище Брэду Питту

Актер признался, что это неловкое прозвище, но он уже привык

22 января 2020, 15:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

После совместной работы над кинолентой "Однажды…в Голливуде" Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо стали близкими друзьями. А на недавней церемонии SAG Awards-2020 выяснилось, что голливудские звезды дали друг другу прозвища. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

За свою роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде" Брэд Питт уже получил несколько престижных кинонаград, в отличии от своего коллеги по цеху Ди Каприо. Но этот никак не отразилось на дружеских отношениях знаменитостей. Недавно Питт признался журналистам, что его звездный друг придумал для него "сбивающее с толку" прозвище.

"Он называет меня "любовником". Это немного сбивает с толку, но я как-нибудь с этим смирюсь", - шутливо ответил Брэд Питт. 

Также актер поблагодарил Ди Каприо за его поддержку и назвал его непревзойденным актером. К слову, сам Питт называет своего коллегу по инициалам - LDC.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас туриста, который провел в море 11 часов.


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