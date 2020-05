Онлайн-кинотеатр HBO Max запускается 27 мая: что смотреть

Онлайн-кинотеатр HBO Max запускается уже 27 мая. Пока не будет эксклюзивного эпизода легендарного сериала "Друзья" и многих других запланированных проектов, которые пришлось отменить из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Зато будет 10 тысяч часов контента от киностудии Warner Bros. Собрали для вас интересные проекты на HBO Max.

Подписка на онлайн-кинотеатр обойдется пользователям в 14,99 доллара в месяц. Это самая дорогая подписка среди конкурентов. На момент запуска HBO Max выпускает несколько оригинальных шоу, среди которых перезапуск мультфильмов Looney Tunes и сериал под названием Love Life с популярной актрисой Анной Кендрик в главной роли. Также зрителей ожидает детское соревновательное шоу Craftopia, танцевальное шоу Legendary, ток-шоу с персонажами Улицы Сезам под названием The Not Too Late Show with Elmo.

При этом HBO Max приостановила более 30 проектов из-за пандемии коронавируса. Сейчас над контентом работают киностудии Warner Bros. и Criterion. Ожидаются ситкомы, ТВ-шоу, взрослая анимация Adult Swim, кинокомиксы DC за последнее десятилетие.

