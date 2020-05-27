Онлайн-кинотеатр HBO Max запускается 27 мая: что смотреть

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Онлайн-кинотеатр HBO Max запускается уже 27 мая. Пока не будет
эксклюзивного эпизода легендарного сериала "Друзья" и многих других запланированных
проектов, которые пришлось отменить из-за распространения пандемии коронавируса
Covid-19. Зато будет 10
тысяч часов контента от киностудии Warner Bros. Собрали для вас интересные проекты на HBO Max.
Подписка на онлайн-кинотеатр обойдется пользователям в 14,99
доллара в месяц. Это самая дорогая подписка среди конкурентов. На момент
запуска HBO Max выпускает несколько оригинальных шоу, среди которых
перезапуск мультфильмов Looney Tunes и сериал под названием Love Life с популярной актрисой Анной Кендрик
в главной роли. Также зрителей ожидает детское соревновательное шоу Craftopia, танцевальное шоу Legendary, ток-шоу с
персонажами Улицы Сезам под названием The Not Too Late Show with Elmo.
При этом HBO Max приостановила более 30 проектов из-за пандемии коронавируса.
Сейчас над контентом работают киностудии Warner Bros. и Criterion.
Ожидаются ситкомы, ТВ-шоу, взрослая анимация Adult Swim, кинокомиксы DC за последнее десятилетие.
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