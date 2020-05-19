Ученые определили хобби, которое приносит счастье

Наверное, многие люди не знают, чем заняться себя на карантине, чтобы время проходило интересно и с пользой. Вот американские ученые также задались этим вопросом и провели исследование, чтобы выяснить, какое хобби может приносить счастье.

В эксперименте приняли участие 370 жителей Сент-Пол - города, который находится на севере США. Исследователи изучали, как влияют на их самочувствие и настроение привычные дела: прогулки на свежем воздухе, шоппинг, поездки в общественном транспорте. Результаты эксперимента показали, что люди, которые хотя бы два часа в неделю, занимаются садоводством или огородничеством, отмечается самый высокий уровень счастья. Эта категория людей испытывает истинное удовольствие от этого хобби и чувство собственной значимости.

Даже люди с низким уровнем дохода и те, кто одинок, занимаясь домашним садоводством отвлекаются от всего и радуются вот таким элементарным вещам.

Напомним, почему мужчинам нравятся экстремальные хобби.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие хобби помогают развивать интеллект.

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