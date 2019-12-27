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Дзидзьо записывает свою версию гимна Украины

Дзидзьо однажды исполнил гимн на стадионе

сегодня, 19:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

36-летний украинский исполнитель Михаил Хома, более известный всем как Дзидзьо, работает над собственной версией национального гимна. Об этом сообщает издание 24tv.

Сейчас идет активная работа над записью новой версии, ведь она происходит в несколько этапов - сначала симфонический оркестр, потом хор и после Михаил Хома споет слова. 

Известно, что такая идея у артиста возникла после того, как он исполнил государственный гимн на харьковском стадионе перед футбольным матчем между Украиной и Литвой. Дзиздьо отметил, что его вдохновили позитивные отзывы, которые массово оставляли украинцы в социальных сетях после его исполнения.

Михаил Хома признался, что после того, как запись будет полностью готова, ее отправят на радиостанции и в учебные заведения, чтобы новая версия гимна Украины звучала в каждом доме.

Напомним, что украинская певица Джамала представила официальный саундтрек к историческому триллеру "Цена правды".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, группа "ТНМК" вместе с Минкультом выпустили анимационный клип, где рассказана вся история Украины за 5 минут.

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Источник: https://24tv.ua/lifestyle/ru/dzidzo_zapisyvaet_svoju_versiju_gimna_ukrainy_vpechatljajushhee_video_n1255042
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