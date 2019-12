Праздничные мелодии: 10 самых новогодних песен в мире

Новогодняя ночь уже фактически на пороге – уже завтра, 31 декабря и это отличный повод позволить наконец себе расслабиться, окунуться в праздничную атмосферу, поблагодарить судьбу за все хорошее, что было в уходящем году и начать наслаждаться волшебством рождественского духа. Но если дождливая погода за окном и куча невыполненных дел не способствуют праздничной волне, это запросто поможет исправить плейлист из знаменитых песен, которые принято считать символом зимней сказки.

Jingle Bells

Трэк Jingle Bells впервые исполнил американский композитор Джеймс Лорд Пьерпонт еще в 1857 году. Известно, что ранее песня называлась One Horse Open Sleigh, а также имела более сложную мелодию, и напоминала одну из классических пьес Моцарта. И вообще, изначально ее исполнял церковный хор в День Благодарения, но песня настолько пришлась по душе прихожанам, что они попросили снова исполнить её на Рождество. С тех пор она стала неотъемлемым атрибутом Новогодних праздников. Let It Snow Френка Синатры Летом 1945 года Сэмми Кан и композитор Жюль Стайн написали один из самых культовых треков, посвященных Новому году. Со слов авторов зимней композиции, текст "Let It Snow" был написан летом, в один из самых жарких дней. На самом деле, песня совсем не о Рождестве, а о паре влюбленных, которые зимним вечером наслаждаются беседой перед камином. Стоит отметить, что песня имеет более 20 перепевок, однако миллионам слушателей по душе легендарная адаптация Фрэнка Синатры.



"Щедрик" Николая Леонтовича (он же потом Carol of the Bells)

Композицию написал Николай Леонтович в 1901 году, а впервые она прозвучала только в 1916 в исполнении хора Киевского университета, во время работы композитора в Киеве. Стоит отметить, что Леонтович совершенстовавл композицию долгие годы: первый вариант был написан в 1901 — 1902 годах, второй — в 1906 — 1908, третий — в 1914-м, четвертый — в 1916-м, пятый — в 1919 году. 5 октября 1921 "Щедрик" попал за океан и на украинском языке зазвучал в нью-йоркском Карнеги-Холле. Публика была в восторге. А в 1936 году была написана американская версия — Carol of the Bells, автором которой выступил американец украинского происхождения Питер Вильховский. С тех пор каждый год появляются новые прочтения песни, которые представляют и зарубежные и отечественные артисты — от британской певицы Кэти Мелуа до Тины Кароль и Onuka.





Christmas Is All Around группы Wet Wet Wet

Песня Christmas Is All Around стала популярной в 1994 году в исполнении британской группы Wet Wet Wet. Композиция продержалась в чартах 15 недель, а затем оказалась среди саундтреков фильма "Реальная любовь" — романтического киноальманаха рождественских историй режиссера Ричарда Кертиса.

Last Christmas Джорджа Майкла

Несмотря на то, что эта песня ассоциируется с Новым годом и Рождеством еще с 1984 года, как и многие другие композиции, она вовсе не имела никакого отношения к зимним праздникам. Джордж Майкл говорил, что идея песни появилась внезапно, когда они с Эндрю Риджли смотрели футбол в доме его родителей. Last Christmas — это ода о несчастной любви, где парень страдает от неразделенной любви. Стоит отметить, что смысл песни совершенно бы не изменился, если вместо Рождества в припеве упоминался любой другой праздник.





We Wish You A Merry Christmas Предполагается, что эта композиция - рождественский гимн Англии XVI века, при этом, она одна из первых композиций тех времен, в которых упоминается Новый год. Опубликованный текст песни позже встречался в книге The Christmas Mummers Шарлотты Йонг в 1858 году. Но в сегодняшнем варианте песню услышали только в 1935 году, когда издательство Oxford University Press опубликовало аранжировку хорала A Merry Christmas композитора Артура Уоррелла.







All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри Эта песня, по версии музыкального издания Rolling Stone, вошла в пятерку "Величайших радостей рождественских песен эры рок-н-ролла", а исполнительница Мэрайа Кэри обрела звание "Королевы Рождества". Известно, что на создание трека певице понадобилось всего 15 минут, соавтором стал поэт Уолтер Афанасьефф.

Santa Claus Is Coming To Town Santa Claus Is Coming to Town, несмотря на свою нерелигиозность, сумела войти в музыкальную историю Америки. Композицию написал в 1934 году Хейвен Гиллеспи — известный поэт-песенник. Со слов автора, на написание песни его вдохновили детские воспоминания: Кроме того, Хейвену показался текст песни незамысловатым, но он все же согласился ее выпустить, так как она позиционировалась как веселая детская песенка. Ее долгое время даже не брались исполнять серьезные артисты. Первым согласился на это Эдди Кантор, исполнивший трек в рождественской радиопередаче Кантора. На следующий же день он стал хитом.







Magic Moments Пэрри Комо В это сложно поверить, но эта песня изначально воспевала простые романтические отношения. Так, композиция впервые прозвучала в 1957 году, однако новогодний флер она приобрела позже благодаря тому, что появилась в рождественской рекламе кофе.



Most Wonderful Time Of The Year Энди Уильямса Давнишняя песня, тем не менее, ставшая популярной благодаря включению в саундтрек к рождественским фильмам, например, она прозвучала в первой части комедии "Один дома". Любопытный факт о песне состоит в том, что в тексте упоминается викторианская рождественская традиция рассказов "страшных историй о призраках" в праздник, которая в наши дни больше не актуальна. А еще интересно, что в этом году песня вновь попала в чарт Billboard Hot 100, заняв 21 строчку рейтинга.