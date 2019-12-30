Певица Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий года

28-летняя украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona вошла в список топ-50 открытий 2019 года по версии The Guardian. Об этом сообщается на сайте издания.

Известно, что бывшая воспитательница детского сада, украинский рэпер Alyona Alyona не использует в своих текстах ненормативную лексику, потому что ее могут слушать дети. В этом году исполнительница выпустила два музыкальных альбома – "Пушка" и "В хаті Ма", а ее синглы входили в список лучших украинских треков.

Также Alyona Alyona была номинирована на украинскую музыкальную премию YUNA-2019 в номинации "Лучший хип-хоп хит" за песню "Рибки".

"Ее музыка - ловушка с оттенком традиционных вокальных мелодий - далеко не беззуба. Она рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, позитивность и терпимость к телу", - говорится в сообщении.

Напомним, что Джамала и Alyona Alyona записали совместную песню о буллинге.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona презентовала клип на песню "Мамин суп".