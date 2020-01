Неожиданно для поклонников Эминем выпустил новый альбом

Американский репер Эминем выпустил одиннадцатый сольный альбом, который стал сюрпризом для поклонников творчества музыканта, так как никаких анонсов альбома не было. Об этом пишет Meduza.



Отмечается, что в альбом вошли совместные треки с Эдом Шираном, умершим в декабре 2019 года рэпером Juice WRLD, Андерсоном Паком и давним другом Эминема — техничным детройтским рэпером Royce da 5'9''. Одним и продюсеров стал Доктор Дре.

Музыкант отметил, что на написание этого альбома его вдохнови альбом "Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By",к созданию которого приложил руку Альфред Хичкок. Эминем воссоздал обложку этого релиза, на которой режиссер прикладывал к своей голове топор и револьвер, правда сейчас на обложке изображен сам музыкант. Стоит отметить, что голос Хичкока, взятый из интерлюдий "Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By", звучит в интерлюдиях между песнями.

Также Эминем выпустил клип на трек "Darkness". В этой композиции речь идет о массовом убийстве на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, когда убили 58 человек.

