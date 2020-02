Певец Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли

Популярный канадский певец Джастин Бибер, который долгое время колебался по поводу своего возращения на сцену, выпустил пятый альбом и тем самым установил серьезный рекорд. Об этом сообщает издание Esquire.

25-летний Джастин стал самым молодым певцом, которому удалось семь раз возглавить главный музыкальный чарт США - Billboard 200. Новой победой Бибера стал его пятый студийный альбом "Changes", который артист представил 15 февраля 2020 года. В его новую работу вошли 17 композиций, среди которых треки со многими популярными исполнителями. Ранее певец дважды возглавлял Billboard 200 с альбомами "Never Say Never: The Remixes" (2011) и "Believe Acoustic" (2013).

Таким образом Биберу удалось побить рекорд Элвиса Пресли, установленный 59 лет назад. В 1961 году 26-летний Элвис заслужил первое место в чарте благодаря пластинке "Blue Hawaii". Несмотря на достижения Джастина, критики относятся к ситуации довольно прохладно и отмечают, что коммерческий успех и удачный маркетинг не добавляют артисту величия.

