Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

9209.91

ETH/USD

240.45

LTC/USD

67.37

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

26.74

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг музыка Певец Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли
НОВОСТИ Все новости

Певец Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли

Новой победой Джастина стал его пятый студийный альбом

сегодня, 13:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Певец Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли

Популярный канадский певец Джастин Бибер, который долгое время колебался по поводу своего возращения на сцену, выпустил пятый альбом и тем самым установил серьезный рекорд. Об этом сообщает издание Esquire.

25-летний Джастин стал самым молодым певцом, которому удалось семь раз возглавить главный музыкальный чарт США - Billboard 200. Новой победой Бибера стал его пятый студийный альбом "Changes", который артист представил 15 февраля 2020 года. В его новую работу вошли 17 композиций, среди которых треки со многими популярными исполнителями. Ранее певец дважды возглавлял Billboard 200 с альбомами "Never Say Never: The Remixes" (2011) и "Believe Acoustic" (2013).

Таким образом Биберу удалось побить рекорд Элвиса Пресли, установленный 59 лет назад. В 1961 году 26-летний Элвис заслужил первое место в чарте благодаря пластинке "Blue Hawaii". Несмотря на достижения Джастина, критики относятся к ситуации довольно прохладно и отмечают, что коммерческий успех и удачный маркетинг не добавляют артисту величия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Джастин Бибер рассказал, в каком возрасте подсел на наркотики. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://esquire.ru/relaxation/158983-dzhastin-biber-pobil-rekord-elvisa-presli-on-stal-samym-molodym-artistom-kotoryy-sem-raz-vozglavil-billboard/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...