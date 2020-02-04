Джастин Бибер рассказал, в каком возрасте подсел на наркотики

Популярный певец Джастин Бибер, который в конце декабря 2019 года объявил о своем возвращении на сцену, презентовал документальный фильм о своей жизни и рассказал, когда подсел на наркотики. Об этом сообщает издание E. News.

Исполнитель стал очень популярным в 13-летнем возрасте, его композиции лидировали в самых престижных хит-парадах, а пластинки разлетались с молниеносной скоростью. Но слава, деньги и популярность привели юного певца к запрещенным "забавам". Джастин признался, что впервые покурил марихуану в 13 лет и зависимость от этого наркотического вещества стремительно росла. Позже певец стал пробовать более тяжелые наркотики: экстази, грибы, амфетамин, чтобы убежать от реальности.

Бибер признался, что иногда ему казалось, что он умирает. Его охрана заходила к нему в комнату, чтобы проверить наличие пульса. "Я решил прекратить…Это было очень страшно", - рассказал исполнитель.

Сейчас же знаменитость занимается восстановлением здоровья и придерживается правильного образа жизни. Бибер заявил, что обязательно станет лучшей версией себя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма.

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