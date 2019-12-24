Ученые доказали, что мужчины шутят лучше, чем женщины

Ученые провели исследование и заявили, что представители сильного пола обладают лучшим чувством юмора. Об этом сообщает издание Researchgate.

Для участия в эксперименте пригласили обычных людей, которые оценивали шутки, как мужчин, так и женщин. Но кто является автором смешных надписей они не знали. Американские ученые вместе с британскими экспертами провели метаанализ около 20 исследований, общая выработка составила пять тысяч человек.

В ходе эксперимента выяснилось, что 65% участникам больше понравились мужские шутки. Специалисты отмечают, что такие выводы касаются только среднестатистических женщин и мужчин. Исследователь Джил Грингросс считает, что юмор играет эволюционную роль: помогает мужчине заинтересовать женщину. В свою очередь, женщины оценивают по остроумию интеллект потенциального партнера.

Напомним, ученые выяснили, как чувство юмора влияет на отношения мужчин и женщин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что спорить с женщинами бесполезно, так как у представительниц слабого пола более развита эпизодическая память.