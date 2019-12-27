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Психологи назвали способы борьбы с новогодним стрессом

Перед грядущими новогодними праздниками многие жалуются на стресс

сегодня, 09:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Последний месяц года превращается в сумасшедшую гонку, ведь нужно подготовить итоговые материалы по работе, купить подарки и наряд, спланировать каникулы, а времени в обрез. Многие люди жалуются, что в преддверии Нового года их охватывает стресс и депрессивное состояние, но как с этим бороться?

В первую очередь, нужно выдохнуть и составить план действий. Если вы не успеваете справиться со всеми делами, распределите их на две группы: важные (срочные) и не важные (не срочные). Ответственность за важные дела возьмите на себя, а не важные поручите кому-то из друзей или членов семьи. С их помощью вы разгрузите свой график и почувствуете поддержку, которая очень важна в такие минуты.

Психологи советуют избавиться от новогоднего стресса путем отпускания обид. Если вы с кем-то поссорились или вас кто-то обидел, напишите все свои мысли на бумажке, а потом сожгите ее. Это простой, но весьма эффективный метод. 

Также не стоит забывать о себе и своих желаниях. Праздничная суматоха может вызывает усталость и бессилие, поэтому порадуйте себя каким-то подарком или сладостями. Помните, что стресс – это хаос, постоянное движение, неразбериха, нервное напряжение, для того, чтобы избавиться от него, нужно замедлиться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут избавиться от стресса.

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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/encyclopedia-zdorovia/5-sposobov-pobedit-novogodniy-stress/
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