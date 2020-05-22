Три токсичные привычки, которые убивают отношения

Несмотря на то, что все отношения разные и по-своему уникальны, есть ряд привычек, которые способны разрушить любую пару. Эксперты определили три проблемы, ведущие к непониманию и разрыву отношений. Что это за привычки?

Замалчивание проблем

В отношениях партнеры должны научиться слушать и слышать друг друга. Замалчивание проблем и обид не приводит ни к чему хорошему. Чем больше в паре будет недопонимания и не высказанных слов, тем крупнее будет потом ссора. Раздражение будет лишь усиливаться, а претензии накапливаться. Лучше обсуждать все проблемы по факту.

Пассивная агрессия

Такая привычка довольно пагубна не только в отношениях с любимым человеком, но и в общении с окружающими. Суть в том, что в моменты обид или злости, один из партнеров открыто не говорит о своих чувствах, а начинает делать намеки. Мужчины чаще всего просто не понимают, чего женщина хочет, и что ему нужно делать. В результате партнерша начинает еще больше злиться, а недоумение ее возлюбленного все больше возрастает. Ни о какой гармонии здесь речи быть не может, чаще всего пассивная агрессия разрушает любовь и ведет к разрыву.

Ревность

Это чувство является одним из самых разрушительных, особенно, если не уметь справляться с ним. Ревность не способствует доверию в паре, она постоянно создает напряжение.

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