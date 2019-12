Эд Ширан впервые снял в клипе свою жену

Не так давно известный британский поп-музыкант Эд Ширан презентовал свою новую песню. Так, на официальном YouTube-канале 28-летнего певца появился клип на песню "Put It All On Me". Трек за неделю собрал больше 7 миллионов просмотров.

Стоит отметить, что Ширан порадовал своих поклонников не только первой композицией после длительного перерыва в музыке, но и появлением в клипе своей супруги Черри Сиборн. В видеоработу вошла сцена, где влюбленные дурачатся на кухне, а потом лежат в обнимку на диване. Кроме того, в клипе снялись пары из разных стран, разной ориентация, разного телосложения и цвета кожи, которые танцуют под песню музыканта.

Напомним, в августе этого года британский певец объявил, что собирается на некоторое время покинуть музыку, чтобы отдохнуть и восстановиться после концертного тура, продолжительность которого была два года, а также написать новый альбом.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский бенд Kazka выпустили интимный клип на новую песню.