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Эд Ширан впервые снял в клипе свою жену

Для съемок клипа съемочная группа объездила почти весь мир

сегодня, 01:30
Автор:

• Ростопира Наталья

Не так давно известный британский поп-музыкант Эд Ширан презентовал свою новую песню. Так, на официальном YouTube-канале 28-летнего певца появился клип на песню "Put It All On Me". Трек за неделю собрал больше 7 миллионов просмотров. 

Стоит отметить, что Ширан порадовал своих поклонников не только первой композицией после длительного перерыва в музыке, но и появлением  в клипе своей супруги Черри Сиборн. В видеоработу  вошла сцена, где влюбленные дурачатся на кухне, а потом лежат в обнимку на диване. Кроме того, в клипе снялись пары из разных стран, разной ориентация, разного телосложения и цвета кожи, которые танцуют под песню музыканта.

Напомним, в августе этого года британский певец объявил, что собирается на некоторое время покинуть музыку, чтобы отдохнуть и восстановиться после концертного тура, продолжительность которого была два года, а также написать новый альбом. 


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский бенд Kazka выпустили интимный клип на новую песню.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ryJgDL9jzKk&feature=emb_logo
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