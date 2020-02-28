Самые распространенные секс-предрассудки XIX века

Наши предки верили во множество примет. И конечно такая сторона нашей жизни, как секс, не могла не обрасти собственными поверьями и предрассудками. Сегодня мы вам расскажем о пяти самых известных поверий относительно секса, которые имели место в XIX веке.

Секс на лестнице



Заниматься сексом на лестнице нежелательно, ибо существовало поверье: если забеременеть от такого полового акта, то ребенок родится с искривленным позвоночником.

Оргазм и характер ребенка

Французский психолог Юджин Беклар писал и верил в то, что ребенок характером будет похож на того родителя, который получил более мощный оргазм.

Кукурузные хлопья

Люди XIX века верили в то, что пресные кукурузные хлопья уничтожают либидо. Поэтому есть их решались только те, кого не особо интересовали сексуальные утехи. Но это грозило только мужчинам. По неизвестным причинам это поверье женщин не касалось.

Про страстный секс и детей

В XIX веке пугали разговорами о том, что если не будешь страстно заниматься сексом, то у тебя родятся уродливые детишки. И наоборот: страстный секс сулил рождение будущих победителей и победительниц конкурсов красоты.

Нет сексу с мужем

Были даже те, кто верил, что не стоит заниматься сексом с мужем. Мол, чтобы брак не превращался в сплошную секс-оргию.

Вот такими странными поверьями известны наши предки. Впрочем, реальность показывает, что мы не далеко ушли от них и у нас есть собственные заморочки. В том числе и те, которые касаются секса. Также издание "Комментарии" расскажет, как уговорить девушку на секс с помощью вполне рациональных аргументов.

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