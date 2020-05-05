В Wizz Air сообщили, когда планируют восстановить полеты

Лоукостер Wizz Air после смягчения карантина планирует запустить первые авиарейсы из лондонского аэропорта Лутон с 16 июня в Португалию и с июля – в Грецию. Об этом пишет Reuters.



Первые рейсы будут запущены в португальский город Фару, а также в Закинф, Ираклион, Корфу и Родос в Греции.

В авикомпании Wizz Air во вторник сообщили, что во время полетов пассажиры и персонал должны будут находиться в самолетах в масках, чтобы клиенты чувствовали себя в безопасности во время полета.

В то же время пока неясно, будут ли в этом году открыты традиционные направления летнего отдыха.

Ранее "Комментарии" писали, что лоукост-компания Wizz Air остановила полеты в Украину с 17 марта.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий советует планировать отдых не раньше второй половины лета и готовиться к новым правилам для пассажиров. По словам Криклия, еще долгое время в Украине не будут пускать пассажиров в метро, ​​автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и поезда без защитных масок. Сохранятся и ограничения насчет количества людей в общественном транспорте. Министр говорит, что первыми начнут курсировать пригородные электрички, чтобы доставлять людей в город. Криклий также предполагает, что придется говорить с работодателями, чтобы люди выходили на работу в разное время и также в разное возвращались.

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