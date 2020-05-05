В Wizz Air сообщили, когда планируют восстановить полеты

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Лоукостер Wizz Air после смягчения карантина планирует запустить первые
авиарейсы из лондонского аэропорта Лутон с 16 июня в Португалию и с июля – в Грецию.
Об этом пишет Reuters.
Первые рейсы будут запущены в португальский город Фару, а также в Закинф,
Ираклион, Корфу и Родос в Греции.
В авикомпании Wizz Air во вторник сообщили, что во время полетов пассажиры
и персонал должны будут находиться в самолетах в масках, чтобы клиенты
чувствовали себя в безопасности во время полета.
В то же время пока неясно, будут ли в этом году открыты традиционные
направления летнего отдыха.
Ранее "Комментарии" писали, что лоукост-компания Wizz Air остановила полеты
в Украину с 17 марта.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий советует планировать
отдых не раньше второй половины лета и готовиться к новым правилам для
пассажиров. По словам Криклия, еще долгое время в Украине не будут пускать
пассажиров в метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и
поезда без защитных масок. Сохранятся и ограничения насчет количества людей в
общественном транспорте. Министр говорит, что первыми начнут курсировать
пригородные электрички, чтобы доставлять людей
в город. Криклий также предполагает, что придется говорить с
работодателями, чтобы люди выходили на работу в разное время и также в разное
возвращались.
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