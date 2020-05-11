В Закарпатской области разрешили посещать Долину нарциссов

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В Закарпатской области открыли для посетителей Долину
нарциссов. Это произошло на фоне ослаблений условий карантина в Украине. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы Карпатского биосферного заповедника в
Facebook.
Отмечается, что с 11 мая разрешено посещение рекреационных зон на территории Карпатского биосферного заповедника. Это разрешение касается и Долины нарциссов.
Посетителям необходимо соблюдать условия карантина из-за коронавируса. Так, необходимо носить защитные маски, перемещаться группами не более трех человек, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Ранее "Комментарии" писали, что в Европейской комиссии
предполагают, что миру стоит готовиться ко второй
волне пандемии коронавируса. На данный момент в Евросоюзе продолжаются
усилия касательно координации с государствами-членами, с различными органами,
такими как комитет по охране здоровья. В частности, каждую неделю проходят
видеоконференции, в которых принимают участие еврокомиссары, а также
государства-члены Евросоюза.
Также напомним, что Россия вошла
в тройку лидеров по количеству
случаев инфицирования коронавирусом. Президент Владимир Путин приказал строить
полевые госпитали, где будут принимать исключительно пациентов с COVID-19.
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