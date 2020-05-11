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В Закарпатской области разрешили посещать Долину нарциссов

Посетителям Долины нарциссов необходимо быть в масках и придерживаться безопасной дистанции

сегодня, 23:24
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Закарпатской области разрешили посещать Долину нарциссов

В Закарпатской области открыли для посетителей Долину нарциссов. Это произошло на фоне ослаблений условий карантина в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Карпатского биосферного заповедника в Facebook.

Отмечается, что с 11 мая разрешено посещение рекреационных зон на территории Карпатского биосферного заповедника. Это разрешение касается и Долины нарциссов.

Посетителям необходимо соблюдать условия карантина из-за коронавируса. Так, необходимо носить защитные маски, перемещаться группами не более трех человек, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Ранее "Комментарии" писали, что в Европейской комиссии предполагают, что миру стоит готовиться ко второй волне пандемии коронавируса. На данный момент в Евросоюзе продолжаются усилия касательно координации с государствами-членами, с различными органами, такими как комитет по охране здоровья. В частности, каждую неделю проходят видеоконференции, в которых принимают участие еврокомиссары, а также государства-члены Евросоюза.

Также напомним, что Россия вошла в тройку лидеров по количеству случаев инфицирования коронавирусом. Президент Владимир Путин приказал строить полевые госпитали, где будут принимать исключительно пациентов с COVID-19.


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