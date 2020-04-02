Топ-5 самых провальных истребителей в истории США

Соединенные Штаты Америки славятся своей военной мощью. Одной из ее главных особенностей является сильная авиация, которая способна атаковать противника где угодно и при этом оставаться в недосягаемости его орудий. Но так было не всегда. Американцам пришлось потерпеть немало неудач при разработке собственной военной авиации, пока ее мощь достигла необходимого уровня.

Сегодня мы расскажем вам о пяти самых неудачных экспериментах американской авиационной военной промышлености.

Bell P-59 Airacomet





Этот самолет был создан в 1942 году. Это был первый реактивный истребитель США. На высоте десять тысяч метров он разгонялся до 660 км / час, на что не был способен любой другой американский истребитель. Проблема P-59 была в том, что на борт он не мог брать много боеприпасов. Кроме того, двигатель у него был крайне ненадежным. В результате этот самолет так и остался тренажером для курсантов. В боях он не учавствовал.

Ryan XF2R-1 Dark Shark





Его создали в 1946 году. Это улучшенный ранее упомянутый P-59, который был способен подниматься с палубы авианосца и разгоняться до 800 км / час. Корявый движок в нем заменили на турбовинтовую и реактивную установки. Испытания “черная акула“ прошла на ура, но потом проект все равно прикрыли. Причина: турбовинтовая техника безнадежно устарела.

Lockheed XF-90





Разработан в 1949 году. Цель создания — сопровождение бомбардировщиков. Также он должен был стать основой для создания истребителей дальних перелетов. На борт посадили два реактивных двигателя J34. В итоге получился довольно маневренный аппарат. Но это не спасло проект от “заморозки“: XF-90 обскакали конкуренты.

Convair XF2Y Sea Dart





Этот реактивный гидросамолет-истребитель был построен в 1953 году. Он был ответом на японские гидросамолеты-истребители времен Второй мировой войны. Американцам это почти удалось: Sea Dart одной левой преодолевал звуковой барьер. Но был крайне нестабильным и маломощным. Посему в 1957-м “контору прикрыли“.

Convair XFY-1 Pogo





С самого рождения авиации конструкторам хотелось построить самолет, способный взлетать и приземляться вертикально. Специалисты компании Convair в 1954-м его таки соорудили. Получился зверек, который мог разогнаться до 982 км / час, а также его можно было сажать на любых кораблях, а не только на авианосцах. Но и этот проект потерпел крах из-за устаревшего турбовинтового мотора.

Неудачные проекты - это тоже часть пути к успеху. Без сомнения, разработчики учли все свои ошибки, что помогло США стать самых мощным военным государством, в том числе и в воздушных пространствах. Также издание "Комментарии" расскажет о страшных тайнах, которые скрываются в салонах самолетов.

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