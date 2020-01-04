Растущая популярность электрокаров в Украине: владельцев предупредили об изменениях в законе

В Украине продажа автомобилей с электродвигателями выросла более, чем в половину. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины.

В МВД говорят, что электрокаров на украинских дорогах становится больше с каждым днем. Так, в 2019 году украинцы приобрели более 25 тыс электромобилей и гибридов, что было на 56% больше, чем в 2018 году. Как пояснили в министерстве, для владельцев таких авто с нового года начал действовать закон, который, в частности, регулирует доступ к зарядным станциям для электромобилей. А еще законом предполагается взыскание штрафов в размере 340-510 грн с нарушителей, которые поставили свое авто на стоянках, обозначенных для машин с электродвигателями. Кроме того, закон вводит для электрокаров специальные знаки с зеленым цветом шрифта и новые дорожные знаки: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Напомним, разработали первый украинский электромобиль – Himera.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа дата старта массовых продаж электромобилей Tesla в Китае.