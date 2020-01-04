Растущая популярность электрокаров в Украине: владельцев предупредили об изменениях в законе

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В Украине продажа автомобилей с электродвигателями выросла более, чем в
половину. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины.
В МВД говорят, что электрокаров на украинских дорогах становится больше с
каждым днем. Так, в 2019 году украинцы приобрели более 25 тыс
электромобилей и гибридов, что было на 56% больше, чем в 2018 году. Как
пояснили в министерстве, для владельцев таких авто с нового года начал
действовать закон, который, в частности, регулирует доступ к зарядным станциям
для электромобилей. А еще законом предполагается взыскание штрафов в размере 340-510
грн с нарушителей, которые поставили свое авто на стоянках, обозначенных для
машин с электродвигателями. Кроме того, закон вводит для электрокаров
специальные знаки с зеленым цветом шрифта и новые дорожные знаки: "Для
электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки
электромобилей".
Напомним, разработали первый украинский электромобиль – Himera.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа дата старта массовых продаж
электромобилей Tesla в Китае.
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