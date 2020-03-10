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В компании Lexus объяснили, почему сворачивают производство

Уже через неделю японцы притормозят производство Lexus и будут выпускать на 6% меньше автомобилей.

сегодня, 09:11
Автор:

• Виолетта Комаровская

В компании Lexus объяснили, почему сворачивают производство

Автомобильная компания Toyota Motor сокращает объемы производства автомобилей Lexus. Всему виной - вспышка коронавируса, сообщает японский общественный вещатель NHK.

После того, как Китай охватила эпидемия Covid-19, спрос на автомобили марки Lexus в этой стране резко упал. Потеряв столь активный сегмент рынка, корпорация Toyota Motor решила не рисковать, чтобы потом не иметь дело со сверхпроизводством. Китай по значимости для компании - второй рынок после Соединенных штатов Америки. Например, в прошлом году китайцы купили более чем полтора миллиона автомобилей марки Lexus.

В автомобильной корпорации решили пока не идти на радикальные меры, но все же темпы производства немного упадут. А именно, на 6 процентов. Уже менее, чем через неделю - в понедельник 16 марта - предприятие по производству Lexus начнет понемногу сворачивать производство. В таком режиме будут работать у течении двух недель. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции: производство премиальных автомобилей могут сократить еще больше либо возобновить в полном объеме. 

Япония стала одной из первых стран после Китая, которые охватила вспышка коронавируса. Инфекцию там подхватили более чем тысяча человек. Примерно половина из них - экипаж и пассажиры круизного лайнера "Diamond Princess". Коронавирус в Японии забрал жизни 14 человек. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что основатель Alibaba благодаря коронавирусу стал самым богатым человеком Азии. 


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/
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