Как правильно отпрашиваться на рыбалку: три действенных совета

Вы намереваетесь отправиться с друзьями на рыбалку, но вам еще нужно отпроситься у своей второй половинки. Довольно знакомая ситуация, не правда ли? Конечно, можно стукнуть кулаком по столу и гордо уйти, хлопнув дверью. Но зачем так поступать, если есть способы более эффективные, благодаря которым и вы окажетесь на рыбалке, и ваша дама будет довольна? Об этих способах мы сегодня и расскажем.

Уборка

Организуйте генеральную уборку дома, приготовьте ужин. При этом старайтесб делать вид, что это совсем не сложно для вас и делаете вы это как бы между прочим. Прежде всего нужно: протереть пыль на антресолях и помыть полы во всех комнатах. На ужин побалуйте возлюбленную чем-то неординарным. Макароны с сосисками тут точно не подойдут. Если ваши кулинарные способности находится на уровне вареного сапога, то воспользуйтесь услугами доставки еды. Здесь лишний раз рисковать не стоит.

Секс

Накануне рыбалки устройте красивый интимный вечер для своей жены. Ванная с аромамаслами, свечи, вкусный ужин и вино – вот ваше главное оружие на ночь. Будет уместным купить новый комплект эротического белья. Все это важно, но прежде всего от вас требуется качественный секс. Дайте возможность своей половинке расслабиться и почувствовать себя королевой, желания которой удовлетворяются незамедлительно. Тогда она точно не откажет вам в таком пустяке, как рыбалка.

Бартер

Этот способ, как правило, обходится дорого. Любая женщина обрадуется походу в салон красоты, спа или массаж. Приобретите заранее сертификат, а перед тем, как отпрашиваться на рыбалку, помпезно вручите подарок. К слову, продуктом обмена может быть поход в клуб или караоке с подругами или что-то более индивидуальное.

Надеемся, это поможет. Если вы все таки сумели отпроситься на рыбалку, то издание "Комментарии" расскажет главные тонкости весенней рыбалки.





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