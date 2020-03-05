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Какие алкогольные напитки содействуют похудению

Мексиканские ученые заявили, что в умеренных дозах текила может помочь человеку похудеть

сегодня, 16:09
Автор:

• Зинченко Павел

Какие алкогольные напитки содействуют похудению

Если вы решили похудеть, то вам нужен не спортзал, а рюмка текилы. В умеренных дозах этот напиток будет содействовать похудению, поскольку содержит ингредиент, который помагает эффективно стимулировать процессы по сжиганию жира. В свое время к такому выводу пришли сотрудники Университета Гвадалахары в Мексике. 

Мексиканцы выяснили, что голубая агава, которая является главным компонентом текилы,  способствует эффективному снижению избытка жира, а употребление этого напитка ускорит процесс похудения.

Ученые также обратили внимание, что голубая агава богата соединениями и микроэлементами, которые повышают эффективность медицинских препаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом.

По результатам своего научного исследования, мексиканские ученые назвали текилу в умеренных количествах “эликсиром стройности“. Также они заявили, что диета на основе этого алкогольного напитка имеет перспективы.

Веселое может выйти похудения. Все же старайтесь не увлекаться. Быстрое похудение - это хорошо, но не стоит того, чтобы становиться слишком большим ценителем алкогольных напитков. Также издание "Комментарии" расскажет, чем опасны слабоалкогольные напитки.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/762619-kakoj-alkogol-nuzhno-pit-dlja-pohudenija
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