Алкоголь содействует креативному мышлению: новые выводы ученых

Алкоголь снижает самоконтроль и способность быстро перескакивать с мысли на мысль. Именно благодаря этому он помогает принимать креативные решения. К такому выводу экперементальным путем пришли ученые из Университета Миссисипи.

Участниками эксперимента стали двадцать мужчин в возрасте 21-30 лет. Они пили водку с соком клюквы, пока не достигли состояния опьянения в 0,8 промилле. После этого им давали задачи на ассоциации. Например, в ответ на слово “банкнота“ надо было совместить слова “сложить“, “доллар“, “спрятать“. Те, кто был пьян, сумел справиться с тестом лучше и быстрее, чем группа трезвых.

“Некоторые знаменитые писатели, художники и композиторы утверждали, что спиртное помогает им творить. Мы намеревались проверить, правда ли это. Если есть необходимость в неожиданных подходах и креативных решениях, несколько бокалов вина или коктейль с мартини за ланчем будут полезны“, - поделился исследователь Эндрю Ярош.

Тем не менее, ученые призывают не переусердствовать с таким вдохновением. Когда алкотестер показывает более 0,8 промилле, творческое мышление будет работать менее эффективно, а через некоторе время вообще сойдет на нет. Также издание "Комментарии" расскажет, из какого бокала пиво пьется быстрее.

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