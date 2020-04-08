Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.04.2020

BTC/USD

7331.75

ETH/USD

172.42

LTC/USD

46.39

НБУ 09.04.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина вино и напитки Алкоголь содействует креативному мышлению: новые выводы ученых
НОВОСТИ Все новости

Алкоголь содействует креативному мышлению: новые выводы ученых

Исследования показали, что выпившие люди мыслят более креативно, чем трезвые

8 апреля 2020, 14:34 1997
Автор:

• Зинченко Павел

Алкоголь содействует креативному мышлению: новые выводы ученых

Алкоголь снижает самоконтроль и способность быстро перескакивать с мысли на мысль. Именно благодаря этому он помогает принимать креативные решения. К такому выводу экперементальным путем пришли ученые из Университета Миссисипи.

Участниками эксперимента стали двадцать мужчин в возрасте 21-30 лет. Они пили водку с соком клюквы, пока не достигли состояния опьянения в 0,8 промилле. После этого им давали задачи на ассоциации. Например, в ответ на слово “банкнота“ надо было совместить слова “сложить“, “доллар“, “спрятать“. Те, кто был пьян, сумел справиться с тестом лучше и быстрее, чем группа трезвых.

“Некоторые знаменитые писатели, художники и композиторы утверждали, что спиртное помогает им творить. Мы намеревались проверить, правда ли это. Если есть необходимость в неожиданных подходах и креативных решениях, несколько бокалов вина или коктейль с мартини за ланчем будут полезны“, - поделился исследователь Эндрю Ярош.

Тем не менее, ученые призывают не переусердствовать с таким вдохновением. Когда алкотестер показывает более 0,8 промилле, творческое мышление будет работать менее эффективно, а через некоторе время вообще сойдет на нет. Также издание "Комментарии" расскажет, из какого бокала пиво пьется быстрее.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/762732-uchenye-rasskazali-kak-alkogol-vlijaet-na-tvorchestvo
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...