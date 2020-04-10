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Жутковатые коктейли для пятничного отдыха: интересные рецепты

Такие коктейли лучше всего подойдут для пятницы 13-го, но и в любую другую не будут лишними

сегодня, 13:07
Автор:

• Зинченко Павел

Жутковатые коктейли для пятничного отдыха: интересные рецепты

В конце трудной рабочей недели иногда так хочется побаловать себя чемто особенным. Стандартные пиво или водка уже надоели. Хочется чего-то нового. Предлагаем твоему вниманию несколько интересных рецептов коктейлей, которые обеспечат тебе хороший отдых пятничным вечером.

Кровоизлияние в мозг

Для приготовления этого коктейля тебе понадобится: 30 мл персикового шнапса; 10 мл ликера Bailey’s Irish Cream; 2 дэша сиропа Grenadine. Налей персиковый шнапс в рюмку для шотов, медленно влей Bailey’s, затем гренадин. И будь готов на какое-то время покинуть этот бренный мир.

Эликсир вампира

Здесь тебе пригодятся: 50 мл водки; 20 г белого шоколадного ликера; клубничный сироп. На внутренние стенки охлажденного martini glass нанеси клубничный сироп. Водку и ликер встряхни в шейкере со льдом. Процеди смесь в посуду с сиропом и брось туда лед в виде челюстей вампира.

Всадник без головы

Возьми 60 мл черной водки, имбирный эль и несколько капель любой горькой настойки. Налей водку и несколько капель горькой настойки в стакан Collins, долей имбирный эль. Затем укрась коктейль долькой лимона.

Зеленый вурдалак

Тебе понадобится Sweet Green Tea Vodka на одну треть стакана и лимонад на две трети. Смешай в шейкере со льдом все ингредиенты, хорошо встряхни. Затем процеди это чудо в охлажденный martini glass.

Постарайся придерживаться всех указаных пропорций, ведь именно это сделает напиток таким, каким он должен быть. Также издание "Комментарии" расскажет, как по быстрому приготовить коктейль для гостей.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/755885-alkogol-naja-zhut-top-5-koktejlej-dlja-pjatnicy
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