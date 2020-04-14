"Каждый из нас в этом году вынужден подарить государству 10 тыс. грн", - Виктор Гольдский о новом бюджете Украины

В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада приняла "кризисный", а не "антикризисный" бюджет. Ведь новых проблем он может создать много, а вот заявленные решить не сможет. Об этом говорит адвокат, кандидат экономических наук, собственник медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский.

"300 млрд гривен, Карл! Именно такой размер дефицита госбюджета согласовали депутаты. И вопрос даже не в цифре, а в освоении такой суммы. Ладно бы эти деньги были направлены на поддержку бизнеса, создание новых рабочих мест или развитие экономики. Так нет, ресурсы просто “сольют” в никуда. Давайте условно разделим эту сумму на 30 млн жителей. Получается, согласно правкам к бюджету, каждый из нас должен подарить государству 10 тыс. грн., которые Кабмин потом просто передаст олигархам. Видимо, так и проявляются договоренности между самыми богатыми людьми страны и Президентом - помощь в борьбе с коронавирусом в обмен на бюджет Украины", - считает Виктор Гольдский.

"Думаете, кто основной выгодополучатель от принятых изменений в бюджет?! У меня складывается впечатление, что Ринат Леонидович. Бюджет на реструктуризацию угольной отрасли увеличили почти вдвое: с 1,9 млрд грн до 3,56 млрд грн. Средства на ликвидацию неперспективных угольных шахт сократили тоже вдвое - к 0,6 млрд грн. При этом полностью лишают финансирования стратегический для страны проект по развитию Новоконстантиновской шахты по добыче урановых руд. Этот проект позволил бы покрыть всю годовую потребность атомной энергетики Украины в урановом концентрате, а не закупать его в других странах, в том числе и РФ", - уверен эксперт.



Также обращает на себя внимание цифра в 65 млрд грн на создание Фонда борьбы с коронавирусом, основная сумма из которого якобы пойдет на доплаты медикам.

"Однако неужели от повышения зарплат врачам улучшатся результаты борьбы с вирусом?! Кроме того, обещанное повышение медперсоналу предусмотрено только на время карантина. И при этом правительство выделяет колоссальные средства - около 600 млн грн - на "патриотическое кино", "Новую украинскую школу" и прочие статьи, которые явно неуместны в период эпидемии. Интересно, что составителей правок не смутило то, что кино из-за карантина снимать запрещено, да и показывать негде. А школа, которую коронавирус также поставил “на паузу”, соответственно должна потреблять меньше средств, а не больше. Увы, логика "распила" бюджета требует противоположного. Правда "пилить" его теперь будут усиленно только в Киеве, ведь с регионов "сняли" около 10 млрд грн доходов, а Фонд поддержки ОТГ и вовсе ликвидировали", - говорит Виктор Гольдский.



Нюанс заключается в том, что реальные, а не виртуальные школы финансируются из местных бюджетов (кстати, как и основные карантинные расходы на больницы или тесты). То есть регионы, продолжает Виктор Гольдский, брошены без денег, зато киношную пропаганду и новые школьные видеоуроки страна снимет.



Из относительно позитивных правок можно назвать, разве что, рост расходов на медицину, которой “подарили” 16 млрд грн. И теперь, благодаря коронавирусу, у нас может появиться система здравоохранения, которую долгое время финансировали по остаточному принципу.



Предыдущие правки по пересмотру бюджета готовил предшественник нового главы Минфина Игорь Уманский, что стоило ему кресла. И не исключено, считает Виктор Гольдский, что причиной увольнения могла стать принципиальная позиция Уманского, который боролся с коррупцией и обнародовал факты: чиновники воруют у нас с вами каждый месяц около 10 миллиардов гривен, 120 миллиардов в год...

"Ну и главное - во всех развитых странах мира существует понятие прогнозирования бюджета на 3-5 лет. Но кто же будет этим заниматься в Украине? Они же все пришли на один срок и имеют право на ошибку", - резюмирует кандидат экономических наук.

Напомним, 13 апреля на внеочередном заседании Верховной Рады 249 нардепа поддержали законопроект № 3279-д о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты голосования и перспективы выживания с таким главным финансовыми документом.

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