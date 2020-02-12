Названы главные коррупционные скандалы в «Укрзалилизныце»

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Железнодорожный оператор
Германии Deutsche Bahn займется консультированием ПАО "Укрзализныця" при
реформировании отрасли, поскольку украинскую компанию за свою историю
существования уличали в разных коррупционных скандалах. Об этом говорится в
материале "Комментариев".
Так, еще в 2016 году своего
поста лишился исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Александр Завгородний.
По данным СМИ в его отношении было направлено коллективное обращение 29
народных депутатов в котором шла речь о фактах хищений и злоупотреблений
служебным положением на сумму порядка 1 млрд грн., что и стало причиной
отставки.
Бороться с коррупцией
пытались приглашением на пост главы "УЗ" иностранных специалистов в
лице Войцеха Балчуна, правда добиться своей цели топ-менеджер не сумел и
запомнился больше скандалом вокруг своей зарплаты и конфликтом с тогдашним
министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. При этом коррупционные скандалы
также регулярно сотрясали компанию.
Наконец, на смену Балчуну пришел украинский руководитель "УЗ" в лице Евгения Кравцова, но и он борьбу с коррупцией в госкомпании явно провалил. Еще в августе 2019 года народный депутат от партии "Европейская солидарность" Игорь Артюшенко обратился с депутатским обращением к новому президенту Владимиру Зеленскому, в котором описал ситуацию на предприятии как критическую. В частности, речь шла о росте расходов и уровне коррупции. В середине ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала "1+1" заявил о "дикой коррупции" в "Укрализныце". Глава госкомпании Евгений Кравцов намек понял и в начале декабря написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Можно найти много конкретных примеров "темных"
тендеров для "УЗ", но большинство из них так или иначе ведут к
структурам братьев Богдана и Ярослава Дубневичей – народных депутатов Верховной
Рады Украины VIII созыва. Парламентарии были известны как "смотрящие"
за железнодорожной отраслью в бытность президента Петра Порошенко. Братья
зарабатывали, по данным СМИ, не менее 1 млрд грн. в год на тендерах для
"УЗ" за счет целой россыпи структур, как самих производящих запчасти,
так и поставляющих продукцию других предприятий и стали основными поставщиками
запчастей для нужд компании уже с 2014 года.
Успешный "бизнес на железке", и не только, сделал
братьев самыми богатыми нардепами прошлого созыва по указанным в электронных декларациях
наличным средствам – совокупно более 20 млн дол., 2 млн евро и 130 млн грн.
Впрочем, нельзя сказать, что деятельность нардепов была для
них безоблачной – их имена регулярно звучали в СМИ как "смотрящих" за
"УЗ", а с 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины
начало расследование по факту злоупотреблений должностными лицами
"Укрзализныци" при закупке запчастей у ООО "Экспозиция" из
орбиты братьев Дубневичей, что привело к убыткам для компании на сумму более
200 млн гривен. А в 2017 году то же НАБУ открыло следствие по бизнесу братьев в
газовой сфере.
В дальнейшем за фирмы братьев взялось еще и СБУ, и поползли
слухи о том, что расследуемые силовиками дела в отношении Дубневичей
свидетельствуют о миллиардных убытках для государства от их деятельности.
Впрочем, до смены власти народным депутатам ничего не
решались предъявить, лишь в мае 2019 года НАБУ заявило, что в оконченном ими
расследовании фактов завладения 93,28 млн грн. акционерной компании
"Укрзализныця" есть след участия народного депутата. Речь шла о
закупке для предприятия в 2015-2017 годах стрелочной продукции по завышенным
ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников. В октябре генеральный прокурор Рулсан Рябошапка
обратился в ВР с представлением на снятие неприкосновенности и арест Ярослава
Дубневича. Тогда же решением суда было арестовано имущество братьев, часть
которого братья переписали на сыновей Юрия и Павла.
Наконец, 31 октября ВР дала
согласие на арест Ярослава Дубневича, впрочем, вскоре оказавшегося на свободе
после внесения залога в 90 млн грн.
Ранее "Комментарии" писали,
что эксперты оценили перспективы сотрудничества между "Укрзализныцей" и
Deutsche Bahn.
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