Названы главные коррупционные скандалы в «Укрзалилизныце»

Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn займется консультированием ПАО "Укрзализныця" при реформировании отрасли, поскольку украинскую компанию за свою историю существования уличали в разных коррупционных скандалах. Об этом говорится в материале "Комментариев".

Так, еще в 2016 году своего поста лишился исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Александр Завгородний. По данным СМИ в его отношении было направлено коллективное обращение 29 народных депутатов в котором шла речь о фактах хищений и злоупотреблений служебным положением на сумму порядка 1 млрд грн., что и стало причиной отставки.

Бороться с коррупцией пытались приглашением на пост главы "УЗ" иностранных специалистов в лице Войцеха Балчуна, правда добиться своей цели топ-менеджер не сумел и запомнился больше скандалом вокруг своей зарплаты и конфликтом с тогдашним министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. При этом коррупционные скандалы также регулярно сотрясали компанию.

Наконец, на смену Балчуну пришел украинский руководитель "УЗ" в лице Евгения Кравцова, но и он борьбу с коррупцией в госкомпании явно провалил. Еще в августе 2019 года народный депутат от партии "Европейская солидарность" Игорь Артюшенко обратился с депутатским обращением к новому президенту Владимиру Зеленскому, в котором описал ситуацию на предприятии как критическую. В частности, речь шла о росте расходов и уровне коррупции. В середине ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала "1+1" заявил о "дикой коррупции" в "Укрализныце". Глава госкомпании Евгений Кравцов намек понял и в начале декабря написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Можно найти много конкретных примеров "темных" тендеров для "УЗ", но большинство из них так или иначе ведут к структурам братьев Богдана и Ярослава Дубневичей – народных депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Парламентарии были известны как "смотрящие" за железнодорожной отраслью в бытность президента Петра Порошенко. Братья зарабатывали, по данным СМИ, не менее 1 млрд грн. в год на тендерах для "УЗ" за счет целой россыпи структур, как самих производящих запчасти, так и поставляющих продукцию других предприятий и стали основными поставщиками запчастей для нужд компании уже с 2014 года.

Успешный "бизнес на железке", и не только, сделал братьев самыми богатыми нардепами прошлого созыва по указанным в электронных декларациях наличным средствам – совокупно более 20 млн дол., 2 млн евро и 130 млн грн.

Впрочем, нельзя сказать, что деятельность нардепов была для них безоблачной – их имена регулярно звучали в СМИ как "смотрящих" за "УЗ", а с 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту злоупотреблений должностными лицами "Укрзализныци" при закупке запчастей у ООО "Экспозиция" из орбиты братьев Дубневичей, что привело к убыткам для компании на сумму более 200 млн гривен. А в 2017 году то же НАБУ открыло следствие по бизнесу братьев в газовой сфере.

В дальнейшем за фирмы братьев взялось еще и СБУ, и поползли слухи о том, что расследуемые силовиками дела в отношении Дубневичей свидетельствуют о миллиардных убытках для государства от их деятельности.

Впрочем, до смены власти народным депутатам ничего не решались предъявить, лишь в мае 2019 года НАБУ заявило, что в оконченном ими расследовании фактов завладения 93,28 млн грн. акционерной компании "Укрзализныця" есть след участия народного депутата. Речь шла о закупке для предприятия в 2015-2017 годах стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников. В октябре генеральный прокурор Рулсан Рябошапка обратился в ВР с представлением на снятие неприкосновенности и арест Ярослава Дубневича. Тогда же решением суда было арестовано имущество братьев, часть которого братья переписали на сыновей Юрия и Павла.

Наконец, 31 октября ВР дала согласие на арест Ярослава Дубневича, впрочем, вскоре оказавшегося на свободе после внесения залога в 90 млн грн.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты оценили перспективы сотрудничества между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn.

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