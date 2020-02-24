Заводы Toyota возобновили производство в Китае

Японский автопроизводитель Toyota Motor возобновил работу на заводе в Чэнду, Китай. А ранее компания снова запустила производство на еще 3 своих предприятиях. Об этом сообщает NHK.

Так, коронавирусная эпидемия вынудила фирму отменить план возобновления производства в начале этого месяца после окончания новогодних праздников. Но сегодня состоялся перезапуск завода в Чэнду, поскольку на предприятии удалось собрать достаточное количество рабочих и возобновить цепочку компонентов для поставок. На прошлой неделе к работе также вернулись заводы Toyota в трех других городах: Гуанчжоу, Чанчунь и Тяньцзинь. Как заявили в компании, наблюдается снижение производительности и неизвестно, когда китайские заводы вернутся в нормальное состояние.

Стоит добавить, что пытаются наладить прежнее производство в Китае и другие автогиганты. Так, частично или полностью восстановили работу своих заводов японские компании Nissan Motor, Honda Motor и Mazda Motor.

Напомним, в Китае сняли ограничительные меры на работу во время эпидемии, жители страны начали возвращаться в офисы.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Китае стали отправлять на дополнительный карантин вылеченных от коронавируса. Так, врачи заявили, что даже выздоровевшие от коронавируса люди и прошедшие лечение могут стать разносчиками заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!