Заводы Toyota возобновили производство в Китае

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Японский автопроизводитель
Toyota Motor возобновил работу на заводе в Чэнду, Китай. А ранее компания снова
запустила производство на еще 3 своих предприятиях. Об этом сообщает NHK.
Так, коронавирусная эпидемия
вынудила фирму отменить план возобновления производства в начале этого месяца
после окончания новогодних праздников. Но сегодня состоялся перезапуск завода в
Чэнду, поскольку на предприятии удалось собрать достаточное количество рабочих
и возобновить цепочку компонентов для поставок. На прошлой неделе к работе
также вернулись заводы Toyota в трех других городах: Гуанчжоу, Чанчунь и
Тяньцзинь. Как заявили в компании, наблюдается снижение производительности и
неизвестно, когда китайские заводы вернутся в нормальное состояние.
Стоит добавить, что пытаются
наладить прежнее производство в Китае и другие автогиганты. Так, частично или
полностью восстановили работу своих заводов японские компании Nissan Motor,
Honda Motor и Mazda Motor.
Напомним, в Китае сняли
ограничительные меры на работу во время эпидемии, жители страны начали
возвращаться в офисы.
Ранее портал "Комментарии"
рассказал, что в Китае стали отправлять на дополнительный карантин вылеченных
от коронавируса. Так, врачи заявили, что даже выздоровевшие от коронавируса
люди и прошедшие лечение могут стать разносчиками заболевания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости