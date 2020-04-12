В Мининфраструктуры рассказали, как отразится карантин на стоимости билетов "Укразализныци"

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий обозначил, что стоимость услуг пассажирской железнодорожной перевозки АО "Укрзализныця" после снятия ограничений по карантину останется прежней, но позднее тарификация будет пересматриваться. Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".
Криклий отметил, что сейчас не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы устанавливались тарифы.
"Тарифы еще не менялись... Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", - заключил глава министерства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно правилам, введенным по всей территории Украины, в связи со вспышкой пандеми COVID-19, Укрзализныця" может осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение о которых принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой.
Отметим, что за последние сутки лидером по количеству умерших от коронавируса стали США.
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