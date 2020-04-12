В Мининфраструктуры рассказали, как отразится карантин на стоимости билетов "Укразализныци"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обозначил, что стоимость услуг пассажирской железнодорожной перевозки АО "Укрзализныця" после снятия ограничений по карантину останется прежней, но позднее тарификация будет пересматриваться. Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

Криклий отметил, что сейчас не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы устанавливались тарифы.

"Тарифы еще не менялись... Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", - заключил глава министерства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно правилам, введенным по всей территории Украины, в связи со вспышкой пандеми COVID-19, Укрзализныця" может осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение о которых принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой.

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