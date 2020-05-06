Цены на нефть резко выросли: Brent подскочила выше $30

Впервые с 15 апреля цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель, а WTI достигла $24,65. Последняя - West Texas Intermediate - прибавляет в цене уже шестой день кряду.

Согласно последней информации, июльскими фьючерсами на Brent торгуют по цене $31,01 за баррель, тогда как июньские контракты на WTI - по $24,65. Скачок цены произошел после вступления в силу сделки ОПЕК+, которая предусматривает сокращение добычи нефти и постепенный выход ряда стран из коронавирусного карантина. Кроме того, в США некоторые производители сланцевой нефти накануне объявили о сокращении добычи, и это также поддержало рынок.

Напомним, после недельного марафона двусторонних переговоров и четырехдневных видеоконференций с министрами экономики со всего мира, включая альянс ОПЕК+ и Большую двадцатку, наконец удалось достичь соглашения о преодолении последствий глобальной пандемии для спроса на нефть. ОПЕК+ сократит добычу на 9,7 миллиона баррелей в день – немного ниже первоначального предложения в 10 миллионов. США, Бразилия и Канада внесут еще 3,7 миллиона баррелей по мере снижения их добычи. Мексика, судя по всему, одержала дипломатическую победу, поскольку от нее потребуется сократить добычу всего на 100 тыс. баррелей в сутки.

Также мы сообщали, что эксперты рассказали изданию "Комментарии", как в связи с падением цен на нефть на мировых рынках может измениться стоимость горючего в Украине.

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