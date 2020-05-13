Защита интересов Украины в отношениях с Газпромом – не в приоритете: Витренко об увольнении из Нафтогаза

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что его увольняют. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

По его словам, его должность подпадает под сокращение, а увольнение произойдет через 2 месяца. На это решение Витренко отреагировал подробной публикацией в соцсети, где высказал свои мысли относительно причин увольнения и общей ситуации, сложившейся в компании.

"В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом, - говорится в сообщении. – Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Получается, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменений правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине".

По мнению Витренко, его увольняют в то время, когда команда, которую он возглавляет, в 2019 году продемонстрировала рекордные прибыли на фоне остальных убытков Нафтогаза. Напоследок он отметил, что по крайней мере некоторые ключевые члены его команды уйдут из Нафтогаза уже скоро, тогда как руководитель компании останется неизменным.

Напомним, Кабмин на 4 года продлил контракт Коболеву.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Нафтогаз отчитался о прибыли.

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