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Скандал с закупкой защитных костюмов для медиков: аудиторы проверят «Медзакупки Украины»

Аудиторская служба проверит работу госпредприятия "Медицинские закупки Украины" за последние 2 года

сегодня, 05:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Скандал с закупкой защитных костюмов для медиков: аудиторы проверят «Медзакупки Украины»

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" проверит аудиторская служба Украины. Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

Сообщается, что ревизия продлится с 25 мая до 7 июля. Так, проверка коснется деятельности предприятия за период с 1 ноября 2018 года по 31 мая текущего года. В предприятии заявили, что готовы вовремя и в полном объеме предоставить все документы, касающиеся их деятельности. И еще надеются, что аудиторы проведут беспристрастную и прозрачную оценку деятельности ГП, в том числе, и относительно процесса закупки средств индивидуальной защиты.

Добавим, что госпредприятие "Медицинские закупки Украины", которое было создано в октябре 2018 года, относится к сфере управления Министерства здравоохранения. Предприятие проводит закупки лекарственных средств, медицинских изделий и других медтоваров, согласно закону о госзакупках. В марте Рада поддержала запуск закупок лекарств через "Медзакупки Украины", но в апреле Минздрав обвинил предприятие якобы в попытке приобрести непригодные защитные костюмы для медиков. В ГП претензии насчет тендера отрицают.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Минздраве заявили, что разблокировали систему закупок.

Напомним, комитет рекомендовал Раде принять закон, который убирает бюрократию в производстве лекарств. Это должно помочь решить ряд проблем украинского фармрынка.


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Источник: https://www.facebook.com/uamedpro/photos/a.286873845300914/562954821026147/?type=3&%3Btheater
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