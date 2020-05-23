Коронакризис подкосил крупнейший в мире сервис для проката авто

Крупнейший в мире сервис по прокату авто Hertz объявил о банкротстве в связи с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом пишет CNN.

Компания работает с 1918 года, то есть, пережила Великую депрессию, остановку производства автомобилей в США во время Второй мировой войны и многочисленные потрясения цен на нефть. Объявляя о банкротстве, Hertz заявила, что намерена остаться в бизнесе, реструктурируя свои долги и создавая финансово более здоровую компанию.

"Влияние Covid-19 на спрос на поездки было внезапным и драматичным, что привело к резкому снижению выручки и будущих заказов компании, - говорится в заявлении компании. - Остается неопределенность в отношении того, когда прибыль вернется и когда рынок подержанных автомобилей полностью откроется для продаж".

Издание отметило, что ни одна из компаний, ранее заявивших о банкротстве, не имела такой большой доли в своей отрасли, как Hertz.

Добавим, акции компании упали на 82% в этом году. Так, акции резко снизились после закрытия торгов вечером в пятницу, 22 мая, они могут стать бесполезными в процессе банкротства.

Напомним, Международное рейтинговое агентство Moody’s обновило прогноз мировых продаж автомобилей на 2020 год. Так, в агентстве ожидают, что продажи снизятся на 20%. При этом в предыдущем прогнозе ожидалось падение на 14%

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