Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.05.2020

BTC/USD

9646.18

ETH/USD

201.81

LTC/USD

43.67

НБУ 14.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.10

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Продажи авто в мире упадут на 20% в 2020 году, – Moody’s
НОВОСТИ Все новости

Продажи авто в мире упадут на 20% в 2020 году, – Moody’s

Ожидается, что европейский рынок автомобилей в нынешнем году просядет больше других крупных рынков

сегодня, 16:51
Автор:

• Татьяна Веремеева

Продажи авто в мире упадут на 20% в 2020 году, – Moody’s

Международное рейтинговое агентство Moody’s обновило прогноз мировых продаж автомобилей на 2020 год. Так, в агентстве ожидают, что продажи снизятся на 20%. При этом в предыдущем прогнозе ожидалось падение на 14%. Об этом пишет "Укравтопром".

Падение автопродаж в странах Европы ожидается на уровне 30%. При этом, согласно предыдущему прогнозу, падение должно было быть на уровне 21%. В то же время в США Moody’s прогнозирует падение продаж автомобилей на 25%, при этом ранее ожидалось снижение продаж на уровне 15%.

Китай остается единственным крупным рынком, для которого прогноз падения автомобильных продаж остался на том же уровне, что и в прошлом прогнозе – по итогам 2020 года сокращение рынка должно составить 10%.

Ранее "Комментарии" писали, что Женевский автосалон 2020 года так и не состоялся из-за пандемии коронавируса. Но ведь новейшие автомобильные разработки уже были готовы к презентации. Вот автопроизводители и решили, что не стоит пропадать добру и представили новые автомобили онлайн.

Напомним, аудит автодорог – новая попытка украинской власти решить проблему плачевного состояния отечественных дорог. Закон, регулирующий этот аудит, вступит в силу уже 16 мая. В чем заключается очередная попытка привести в порядок дорожное хозяйство страны и поможет ли это отечественным автолюбителям, разбирались "Комментарии".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://ukrautoprom.com.ua/ru/pogirshivsya-prognoz-svitovix-avtoprodazhiv-2
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...