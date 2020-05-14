Продажи авто в мире упадут на 20% в 2020 году, – Moody’s

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Международное рейтинговое агентство Moody’s обновило
прогноз мировых продаж автомобилей на 2020 год. Так, в агентстве ожидают, что
продажи снизятся на 20%. При этом в предыдущем прогнозе ожидалось падение на
14%. Об этом пишет "Укравтопром".
Падение автопродаж в странах Европы ожидается на уровне
30%. При этом, согласно предыдущему прогнозу, падение должно было быть на
уровне 21%. В то же время в США Moody’s прогнозирует падение продаж автомобилей
на 25%, при этом ранее ожидалось снижение продаж на уровне 15%.
Китай остается единственным крупным рынком, для которого
прогноз падения автомобильных продаж остался на том же уровне, что и в прошлом
прогнозе – по итогам 2020 года сокращение рынка должно составить 10%.
Ранее "Комментарии" писали, что Женевский автосалон 2020
года так и не состоялся из-за пандемии коронавируса. Но ведь новейшие
автомобильные разработки уже были готовы к презентации. Вот автопроизводители и
решили, что не стоит пропадать добру и представили новые
автомобили онлайн.
Напомним, аудит автодорог – новая попытка украинской
власти решить проблему плачевного состояния отечественных дорог. Закон,
регулирующий этот аудит, вступит в силу уже 16 мая. В чем
заключается очередная попытка привести в порядок дорожное хозяйство страны и
поможет ли это отечественным автолюбителям, разбирались
"Комментарии".
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