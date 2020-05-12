Аудит автодорог: как с 16 мая Украина начнет решать дорожную проблему

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Украинские автомобильные дороги давно стали притчей во языцех, исправить которую обещает каждая власть, выбирая для этого различные пути. С 16 мая должен заработать новый способ, предложенный "Слугами народа". В чем заключается очередная попытка привести в порядок дорожное хозяйство страны и поможет ли это отечественным автолюбителям, разбирались "Комментарии".
Хотя состояние отечественных автомобильных дорог традиционно невысоко оценивается как властями, так и рядовыми украинцами, их финансирование ежегодно растет и достигает десятков миллиардов гривен.
Еще в 2016 году тогдашний министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что для появления в Украине автодорог "европейского качества" необходимы ежегодные инвестиции порядка 50 миллиардов гривен. Заявленного уровня страна достигла в 2018 году, когда в ноябре во время инспектирования дорожных работ в Житомирской области Омелян сказал, что по итогам года финансирование отрасли составит почти 50 миллиардов гривен, 32,6 млрд из которых пошли напрямую из Дорожного фонда.
В 2019-м на автодороги были заложены в Госбюджете 56 млрд грн и действительно, прошлый год стал рекордным для страны по уровню капиталовложений в данную сферу.
В 2020-м рекорд должен быть вновь обновлен – сперва в Госбюджет были заложены 74,4 млрд грн, а затем в рамках анонсированной широкомасштабной строительной программы "Большая стройка" на дороги обещали направить 113 млрд грн. В конце концов в марте остановились на заявленных прежде 75 млрд грн.
Однако, несмотря на рост финансирования, неудобных вопросов к украинским автомобильным дорогам меньше не становилось, и в итоге власти занялись улучшением их качества.
В сентябре в Украине вступили в силу новые строительные нормы по проектированию дорог, в рамках которых власти обещали более широко использовать новые технологии строительства, направленные на рост качества, такие как: геосинтетики, модифицированный битум для асфальтобетонных дорог и специальные перегружатели асфальтобетонной смеси.
Уже в первый день своей работы, 29 августа, Верховная Рада IX созыва зарегистрировала законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог".
Впрочем, уже 5 сентября документ был отозван на доработку, 9 сентября предоставлен на рассмотрение и 12 сентября принят в первом чтении. Еще месяц понадобился на принятие во втором чтении и столько же – на подпись Президентом Украины. Согласно тексту законопроекта вступить в законную силу его нормы должны 16 мая 2020 года.
Главным пунктом в законопроекте, предложенном народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Кубраковым, должно было стать перенимание европейского опыта в деле проектирования и строительства автомобильных дорог, что выражалось в необходимости проведения аудита.
В пояснительной записке к законопроекту его автор обосновывает необходимость аудита ситуацией на автодорогах Украины и международным опытом, в частности в Великобритании, где аудит проводится на протяжении 30 лет, что способствует росту безопасности.
Так, по данным Александра Кубракова, риск травм и гибели на украинских автодорогах в 5-6 раз выше, чем в среднем по Европе, что обходится Украине, по данным экспертов Всемирного банка, в 4,5 млрд дол. США экономических потерь ежегодно. Согласно официальной статистике, в 2019 году на украинских автодорогах были травмированы 32 736 человек и погибли 3454 человека.
Введение аудита, по мнению автора закона, должно способствовать росту безопасности на отечественных автодорогах, экономии средств и уменьшению социальных расходов и расходов на медицинское обслуживание за счет снижения количества ДТП. Более того, как считает нардеп, это может помочь росту экономики и уменьшению расходов на строительство дорог, поскольку введение новых норм может заинтересовать европейские фонды и инвесторов вкладывать средства в украинские автодороги, что повлечет создание новых рабочих мест.
Новый документ вносит целый ряд статей в Закон Украины "Об автомобильных дорогах" в которых предъявляет требования как к будущим аудиторам автодорог, так и к проведению самого аудита.
Так, аудит безопасности автомобильных дорог, согласно статье 50 закона "Об автомобильных дорогах", должна проводиться:
– на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) – до проведения экспертизы проекта при строительстве новой автомобильной дороги;
– на стадии подготовки проекта или рабочего проекта – до проведения экспертизы проектов строительства автомобильной дороги в соответствии с классом последствий объекта аудита безопасности автомобильных дорог;
– на стадии после введения в эксплуатацию – в течение одного года со дня ввода в эксплуатацию.
Помимо аудита не реже 1 раза каждые 3 года должна проводиться проверка безопасности автодорог общего пользования.
Результаты аудита оформляются в виде отчета, который подается собственнику или балансодержателю автодороги в лице государства или органов местной власти.
Нормами законопроекта также прописаны требования к лицам и организациям, уполномоченным проводить аудит автомобильных дорог, которые разрабатывает центральный орган исполнительной власти – Министерство инфраструктуры Украины.
Аудиторы обязаны пройти специальное обучение, но к нему допускаются далеко не все. Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
– иметь высшее образование по степени бакалавр, специалист или магистр по специальности строительство и гражданская инженерия области знаний архитектура и строительство,
– иметь стаж работы по проектированию автомобильных дорог и/или организации безопасности дорожного движения не менее трех лет.
По окончании курсов аудитор получает сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог сроком на 5 лет, что отмечается в специальном реестре аудиторов автодорог.
Как гласит закон, имеющие сертификат аудитора физлица могут заключать договора на оказание профессиональных услуг с собственником, балансодержателем автодороги, или с фирмой, которая может привлекать таких аудиторов. Вместе с тем, чтобы снизить коррупционные риски, проводить аудит и проверку безопасности автодорог запрещено аудитору, если он выступает проектантом или подрядчиком строительства этой автодороги или какого-то ее участка.
Аудит автодорог: цена вопроса
Аудит безопасности автодорог, согласно законопроекту, должен производиться исключительно на договорных началах, что естественным образом повышает стоимость строительства. Вместе с тем, по данным автора законопроекта, стоимость проведения аудита составит менее 5% от стоимости строительства автодороги, что в любом случае гораздо меньше ущерба государству, вызванного последствиями ДТП.
Что касается конкретных цифр, то Александр Кубраков приводит расчеты, согласно которым в зависимости от категории дороги расходы на аудит составят от 10 000 до 14 500 гривен за один километр. Средняя же стоимость строительства 1 км автодороги I категории, по данным "Укравтодора", – 5-6 миллионов долл. США.
Отметим, что свои подсчеты автор законопроекта Александр Кубраков сможет проверить уже в статусе директора "Укравтодора", руководителем которого он стал еще в ноябре. А 3 декабря он официально снял с себя депутатские обязанности.
"Подводные камни" аудита: от коррупционных рисков до отсутствия аудиторов
Разумеется, закон, который должен вступить в силу 16 мая, не способен решить проблему украинских автодорог и несет в себе массу "подводных камней". Одним из них становится обеспечение реальной, а не задекларированной "независимости" будущих аудиторов автодорог Украины.
Так, фактически все полномочия по аудиту, начиная с требований к будущим аудиторам, их подготовке, выдачи им сертификатов и заканчивая определением порядка проведения собственно аудита безопасности автодорог лежит на Министерстве инфраструктуры. Все это, несомненно, прибавляет коррупционных рисков и соблазнов чиновников выдавать сертификаты аудиторов и привлекать к аудиту "нужных" лиц.
Но главный "подводный камень" скрыт в переходных положениях законопроекта, который вводит в действие закон через шесть месяцев со дня его опубликования, кроме абзаца пятого, подпункта 12, пункта 2, раздела I законопроекта. Согласно ему, проводить аудит международных автомобильных дорог можно только с 1 января 2021 года, а национальных автодорог – через 2 года после его публикации, то есть 17 ноября 2021 года. Это время, как заявили в Мининфраструктуры, необходимо для подготовки квалифицированных аудиторов.
Впрочем, если будущий аудитор имеет сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог в странах ЕС, то он может проводить аналогичную работу и в Украине уже с 16 мая.
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