Аудит автодорог: как с 16 мая Украина начнет решать дорожную проблему

Украинские автомобильные дороги давно стали притчей во языцех, исправить которую обещает каждая власть, выбирая для этого различные пути. С 16 мая должен заработать новый способ, предложенный "Слугами народа". В чем заключается очередная попытка привести в порядок дорожное хозяйство страны и поможет ли это отечественным автолюбителям, разбирались "Комментарии".



Аудит автодорог: закатать в асфальт десятки миллиардов

Хотя состояние отечественных автомобильных дорог традиционно невысоко оценивается как властями, так и рядовыми украинцами, их финансирование ежегодно растет и достигает десятков миллиардов гривен.

Еще в 2016 году тогдашний министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что для появления в Украине автодорог "европейского качества" необходимы ежегодные инвестиции порядка 50 миллиардов гривен. Заявленного уровня страна достигла в 2018 году, когда в ноябре во время инспектирования дорожных работ в Житомирской области Омелян сказал, что по итогам года финансирование отрасли составит почти 50 миллиардов гривен, 32,6 млрд из которых пошли напрямую из Дорожного фонда.

В 2019-м на автодороги были заложены в Госбюджете 56 млрд грн и действительно, прошлый год стал рекордным для страны по уровню капиталовложений в данную сферу.

В 2020-м рекорд должен быть вновь обновлен – сперва в Госбюджет были заложены 74,4 млрд грн, а затем в рамках анонсированной широкомасштабной строительной программы "Большая стройка" на дороги обещали направить 113 млрд грн. В конце концов в марте остановились на заявленных прежде 75 млрд грн.

Однако, несмотря на рост финансирования, неудобных вопросов к украинским автомобильным дорогам меньше не становилось, и в итоге власти занялись улучшением их качества.

Аудит автодорог: по пример Европы

В сентябре в Украине вступили в силу новые строительные нормы по проектированию дорог, в рамках которых власти обещали более широко использовать новые технологии строительства, направленные на рост качества, такие как: геосинтетики, модифицированный битум для асфальтобетонных дорог и специальные перегружатели асфальтобетонной смеси.

Уже в первый день своей работы, 29 августа, Верховная Рада IX созыва зарегистрировала законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог".

Впрочем, уже 5 сентября документ был отозван на доработку, 9 сентября предоставлен на рассмотрение и 12 сентября принят в первом чтении. Еще месяц понадобился на принятие во втором чтении и столько же – на подпись Президентом Украины. Согласно тексту законопроекта вступить в законную силу его нормы должны 16 мая 2020 года.

Главным пунктом в законопроекте, предложенном народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Кубраковым, должно было стать перенимание европейского опыта в деле проектирования и строительства автомобильных дорог, что выражалось в необходимости проведения аудита.

Аудит автодорог: зачем он Украине

В пояснительной записке к законопроекту его автор обосновывает необходимость аудита ситуацией на автодорогах Украины и международным опытом, в частности в Великобритании, где аудит проводится на протяжении 30 лет, что способствует росту безопасности.

Так, по данным Александра Кубракова, риск травм и гибели на украинских автодорогах в 5-6 раз выше, чем в среднем по Европе, что обходится Украине, по данным экспертов Всемирного банка, в 4,5 млрд дол. США экономических потерь ежегодно. Согласно официальной статистике, в 2019 году на украинских автодорогах были травмированы 32 736 человек и погибли 3454 человека.

Введение аудита, по мнению автора закона, должно способствовать росту безопасности на отечественных автодорогах, экономии средств и уменьшению социальных расходов и расходов на медицинское обслуживание за счет снижения количества ДТП. Более того, как считает нардеп, это может помочь росту экономики и уменьшению расходов на строительство дорог, поскольку введение новых норм может заинтересовать европейские фонды и инвесторов вкладывать средства в украинские автодороги, что повлечет создание новых рабочих мест.

Аудит автодорог: когда и как заработает

Новый документ вносит целый ряд статей в Закон Украины "Об автомобильных дорогах" в которых предъявляет требования как к будущим аудиторам автодорог, так и к проведению самого аудита.

Так, аудит безопасности автомобильных дорог, согласно статье 50 закона "Об автомобильных дорогах", должна проводиться:

– на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) – до проведения экспертизы проекта при строительстве новой автомобильной дороги;

– на стадии подготовки проекта или рабочего проекта – до проведения экспертизы проектов строительства автомобильной дороги в соответствии с классом последствий объекта аудита безопасности автомобильных дорог;

– на стадии после введения в эксплуатацию – в течение одного года со дня ввода в эксплуатацию.

Помимо аудита не реже 1 раза каждые 3 года должна проводиться проверка безопасности автодорог общего пользования.

Результаты аудита оформляются в виде отчета, который подается собственнику или балансодержателю автодороги в лице государства или органов местной власти.

Аудит автодорог: кому поручат проверки

Нормами законопроекта также прописаны требования к лицам и организациям, уполномоченным проводить аудит автомобильных дорог, которые разрабатывает центральный орган исполнительной власти – Министерство инфраструктуры Украины.

Аудиторы обязаны пройти специальное обучение, но к нему допускаются далеко не все. Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

– иметь высшее образование по степени бакалавр, специалист или магистр по специальности строительство и гражданская инженерия области знаний архитектура и строительство,

– иметь стаж работы по проектированию автомобильных дорог и/или организации безопасности дорожного движения не менее трех лет.

По окончании курсов аудитор получает сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог сроком на 5 лет, что отмечается в специальном реестре аудиторов автодорог.

Как гласит закон, имеющие сертификат аудитора физлица могут заключать договора на оказание профессиональных услуг с собственником, балансодержателем автодороги, или с фирмой, которая может привлекать таких аудиторов. Вместе с тем, чтобы снизить коррупционные риски, проводить аудит и проверку безопасности автодорог запрещено аудитору, если он выступает проектантом или подрядчиком строительства этой автодороги или какого-то ее участка.

Аудит автодорог: цена вопроса

Аудит безопасности автодорог, согласно законопроекту, должен производиться исключительно на договорных началах, что естественным образом повышает стоимость строительства. Вместе с тем, по данным автора законопроекта, стоимость проведения аудита составит менее 5% от стоимости строительства автодороги, что в любом случае гораздо меньше ущерба государству, вызванного последствиями ДТП.

Что касается конкретных цифр, то Александр Кубраков приводит расчеты, согласно которым в зависимости от категории дороги расходы на аудит составят от 10 000 до 14 500 гривен за один километр. Средняя же стоимость строительства 1 км автодороги I категории, по данным "Укравтодора", – 5-6 миллионов долл. США.

Отметим, что свои подсчеты автор законопроекта Александр Кубраков сможет проверить уже в статусе директора "Укравтодора", руководителем которого он стал еще в ноябре. А 3 декабря он официально снял с себя депутатские обязанности.

"Подводные камни" аудита: от коррупционных рисков до отсутствия аудиторов

Разумеется, закон, который должен вступить в силу 16 мая, не способен решить проблему украинских автодорог и несет в себе массу "подводных камней". Одним из них становится обеспечение реальной, а не задекларированной "независимости" будущих аудиторов автодорог Украины.

Так, фактически все полномочия по аудиту, начиная с требований к будущим аудиторам, их подготовке, выдачи им сертификатов и заканчивая определением порядка проведения собственно аудита безопасности автодорог лежит на Министерстве инфраструктуры. Все это, несомненно, прибавляет коррупционных рисков и соблазнов чиновников выдавать сертификаты аудиторов и привлекать к аудиту "нужных" лиц.

Но главный "подводный камень" скрыт в переходных положениях законопроекта, который вводит в действие закон через шесть месяцев со дня его опубликования, кроме абзаца пятого, подпункта 12, пункта 2, раздела I законопроекта. Согласно ему, проводить аудит международных автомобильных дорог можно только с 1 января 2021 года, а национальных автодорог – через 2 года после его публикации, то есть 17 ноября 2021 года. Это время, как заявили в Мининфраструктуры, необходимо для подготовки квалифицированных аудиторов.

Впрочем, если будущий аудитор имеет сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог в странах ЕС, то он может проводить аналогичную работу и в Украине уже с 16 мая.

Как ранее писали "Комментарии", депутат со "Слуги народа", согласно данным журналистов, получает миллионы с бюджета за некачественный ремонт дорог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!