Палата представителей Конгресса США одобрила выделение почти 700 млн долларов Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение финансовой помощи Украине в размере 698 млн долл. Деньги будут перечислены нашей стране в 2020 году. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



Для того, чтобы Украина получила эти деньги, финансирование должны также одобрить в Сенате США.

Представитель демократов Марси Каптур заявила, что это решение является демонстрацией надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Кроме того, Конгресс должен способствовать тому, чтобы задержек с выделением финансирования нашей стране не возникало.

Ранее "Комментарии" писали, что комитет по иностранным делам Сената США одобрил крупный пакет санкций, направленных против России. Известно, что документом предлагается ужесточение санкций против госдолга России перед США.

Кроме того, мы писали, что Сенат США одобрил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год, в котором предусмотрели 734,3 млн долл. на меры по сдерживанию России в военной сфере.