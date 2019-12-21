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«Продам готовый бизнес»: в сети появилось объявление о продаже запрещенного игрового клуба

В Харькове пытаются продать игровой клуб, деятельность которого запрещена в Украине

сегодня, 02:06
Автор:

• Татьяна Веремеева

На площадке онлайн-объявлений OLX появилось объявление о продаже игрового клуба "Космолот" в Харькове. Автор объявления предлагает купить клуб за 15 тыс. долл. Отмечает, что продает бизнес из-за того, что живет в другом городе и не может контролировать бизнес.

Объявление появилось на сайте вечером 20 декабря. Несколько дней назад, 14 декабря, этот автор разместил еще одно объявление, в котором искал девушку на должность "оператора лотерейного клуба".

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Также "Комментарии" писали, что в Украине запретили деятельность игорного бизнеса под видом "государственных лотерей". 

Стоит отметить, что сегодня правоохранители остановили работу более пяти тысяч игровых заведений в Украине. Сотрудники Нацполиции уже изъяли оборудование на 50 млн грн. Кроме того, к остановке работы игровых заведений привлекли 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили места, где работают подпольные казино и игровые заведения, которые "крышуют" правоохранители.

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