«Продам готовый бизнес»: в сети появилось объявление о продаже запрещенного игрового клуба

На площадке онлайн-объявлений OLX появилось объявление о продаже игрового клуба "Космолот" в Харькове. Автор объявления предлагает купить клуб за 15 тыс. долл. Отмечает, что продает бизнес из-за того, что живет в другом городе и не может контролировать бизнес.



Объявление появилось на сайте вечером 20 декабря. Несколько дней назад, 14 декабря, этот автор разместил еще одно объявление, в котором искал девушку на должность "оператора лотерейного клуба".





Также "Комментарии" писали, что в Украине запретили деятельность игорного бизнеса под видом "государственных лотерей".

Стоит отметить, что сегодня правоохранители остановили работу более пяти тысяч игровых заведений в Украине. Сотрудники Нацполиции уже изъяли оборудование на 50 млн грн. Кроме того, к остановке работы игровых заведений привлекли 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили места, где работают подпольные казино и игровые заведения, которые "крышуют" правоохранители.