«Продам готовый бизнес»: в сети появилось объявление о продаже запрещенного игрового клуба

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На площадке онлайн-объявлений OLX появилось объявление о продаже игрового
клуба "Космолот" в Харькове. Автор объявления предлагает купить клуб за 15 тыс.
долл. Отмечает, что продает бизнес из-за того, что живет в другом городе и не
может контролировать бизнес.
Объявление появилось на сайте вечером 20 декабря. Несколько дней назад, 14 декабря, этот автор разместил еще одно объявление, в котором искал девушку на должность "оператора лотерейного клуба".
Также "Комментарии" писали, что в
Украине запретили деятельность игорного бизнеса под видом
"государственных лотерей".
Стоит отметить, что сегодня правоохранители остановили работу более
пяти тысяч игровых заведений в Украине. Сотрудники Нацполиции уже изъяли
оборудование на 50 млн грн. Кроме того, к остановке работы игровых заведений
привлекли 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных
подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Сотрудники Службы
безопасности Украины (СБУ) установили места, где работают подпольные казино и
игровые заведения, которые "крышуют" правоохранители.
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